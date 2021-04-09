Dünyaca ünlü immünoloji uzmanı Prof. Unutmaz: Acilen bir şeyler yapılmalı, yarın bile çok geç

ABD'de yaşayan dünyaca ünlü Türk bilim insanı -ve immünoloji profesörü Dr. Derya Unutmaz, son bir ayda yaşanan vaka artışına yönelik, "Strateji iyi değildi. Durumun bu noktalara varacağını daha kapsamlı düşünmek lazımdı. Gerçi dünyada birçok ülke baştan büyük yanlışlar yaptı. Zira virüsü tanımıyorduk. Ama zaman içerisinde durumu kavrayıp ona göre önlemler alındı. Bu konuda Türkiye biraz geç kaldı" dedi. Acilen tedbirler alınması gerektiğini belirten Unutmaz, "Yarın bile çok geç" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Derya Unutmaz, "Özellikle restoranlar-kafeler gibi insanların maskelerini çıkarıp oturacakları kapalı alanlar çok büyük sorun. Aynı derece ev içi bulaş da korkunç boyutlara varmış durumda. Toplu taşıma araçlarındaki tedbirsizlikler, aşırı yolcu yükü de virüsün yayılımını kolaylaştırdı. Yine çalışma ortamlarının kalabalık olması etkili oldu. Birçok kişiye sokakta maskesiz gezdiği ya da bir an maskesini indirdiği için ceza kesildi fakat bilimsel olarak da kanıtlandı ki açık havada virüs bulaşma yükü neredeyse sıfır. Ceza yiyen kişi ne yaptı? Hırslandı. Kapalı bir alana girer girmez maskesini çıkarıp, attı. Bu durum yanlış bir baskı yaptı" dedi.

Mutasyonun çok büyük bir problem olduğunu belirten Prof. Unutmaz, "En önemli sorun bu varyant virüs. Çok daha bulaşıcı. 3 ay önce aldığınız tedbirler bugün anlamsız! Kapalı alanlarda çift maske takılmasını tavsiye etmiştim hatırlarsanız ki bu bile yetersiz kalabiliyor. Bunun örneğini İngiltere’de gördük. Tedbirlere rağmen bulaş hızı korkunç boyutlara ulaştı. O nedenle acilen bir şeyler yapılmalı. Yarın bile çok geç. Yoğun bakımlar dolmaya başladı. Kişisel ya da toplumsal anlamda alınmayan her önlemin bedeli maalesef çok büyük" görüşünü savundu.

"Keşke en başından tam kapanma yapılabilseydi"

Unutmaz, "Tam kapanma bir çözüm olur mu?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuda bir tavsiyede bulunamıyorum. Elbette işin en kolayı tam kapanmaya gitmek. Hem de hemen, 1 gün bile beklemeden ama bu ne kadar gerçekçi? Ekonomik ve sosyal sebeplerden ötürü pek olacak gibi değil... Tüm ülkeyi nasıl kapatacaksınız? Keşke en başından yapılabilseydi. O nedenle restoran, kafe, AVM’lerin -ekonomik destek sağlanması koşulu ile- şehirlerarası ulaşım ile okulların kontrollü ve kısmi kapanması iyi olur ve bunu hemen yapmak lazım. Daha fazla geç kalmadan."

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