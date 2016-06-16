Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sıtkı Fırat hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Sıtkı Fırat 86 yaşında hayata veda etti. Fotoğraf sanatının ustası Fırat 25 Haziran Cumartesi günü Kocatepe Camii’ndeki törenin ardından Ankara Cebeci asri mezarlığında toprağa verilecek.

Fırat’ın fotoğrafları, Turizm Bakanlığı broşürlerinde ve afişlerinde kullanılmıştı. 30 ülkeyi gezip fotoğraflayan Fırat, çok sayıda sergi açıp sayısız ödüller almıştı. Yurdun bir çok yöresini fotoğraflarıyla tanıtan Fırat’ın, 2011 yılında TRT tarafından belgeseli çekilmişti.

Sıtkı Fırat kimdir?

1930 yılında Erzincan Kemaliye'de doğan Fırat, İstanbul'da öğretmen okulunu bitirdi. Anadolu’da köy öğretmenliği yaptı. Daha sonra fotoğraf sanatına merak sardı ve 1949 yılından itibaren fotoğraf çekmeye başladı.

Sıtkı Fırat'ın kişisel internet sitesi www.sitkifirat.com'da yayınladığı bazı eserleri şöyle: