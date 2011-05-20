Dünyaca ünlü estetikçiler Konya’da!

T24 - Konya, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi ile Dünyaca ünlü ABD’deki Mayo Clinic işbirliğinde “Türk Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Derneği”nin 50’inci kuruluş yılı nedeniyle düzenlenen “Plastik Surgery Special Joint Meeting” (Plastik Cerrahi Özel Toplantısı) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Mayo Clinic’ten 6 olmak üzere toplam 200 plastik cerrahın katıldığı uluslararası toplantının 2 gün süreceği ve 150 tebliğ sunulacağı bildirildi.





'İŞBİRLİĞİ’NİN MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLADIK'



Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Zekeriya Tosun, birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve başkent olan Konya’da bu toplantıyı yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Uzun yıllar önce Mayo Clinic ile başlattığımız işbirliğinin meyvelerini bugünlerde almaya başladık. Ülkemiz ve üniversitemiz adına mutluluk verici bir durum. Bu süreçte kliniğimizde özverili çalışan meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Toplantı için beklenenin çok üzerinde poster başvurusu aldık. Bunlar arasında seçim yapmakta oldukça zorlandık. Bu toplantının anısına özel ödüller vermeyi amaçladık. 15 kişiden oluşan meslektaşlarımız, sunulacak tebliğler arasından online değerlendirme ile en başarılı buldukları ilk 3 tebliğin sahibine ödül verecek.” dedi.





'TOPLANTIYI ÖNEMSİYORUZ'



Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Şahin ise toplantının bilim dünyası açısından çok faydalı olacağına inandığını belirterek, “Sizleri aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyduk. Üniversite olarak önemsediğimiz bir toplantıya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Son derece başarılı geçeceğine inandığım sunuların bilim dünyamıza büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.”diye konuştu.



Türk Plastik Rekonstrüksiyon ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Dr. Ramazan Kahveci ise toplantıya ev sahipliği yapan Selçuk Üniversitesi’ne teşekkür etti.





200 BİLİM ADAMI 150 TEBLİĞ SUNACAK



Toplantıda, dünyaca ünlü Mayo Clinic’ten 6 bilim adamı olmak üzere toplam 200 plastik cerrahın 2 gün boyunca 150 tebliğ sunacağı bildirildi. Bilim adamları toplantıda el ve mikrocerrahi, kraniomaksillofasyal cerrahi ve estetik cerrahi alanındaki yeni gelişmeleri

ele alınacak. 2 gün sürecek toplantının ardından katılımcılar için sema gösterisi düzenlenecek.



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