Dünyaca ünlü Ermeni duduk sanatçısı Civan Gasparyan hayatını kaybetti

Ölümü müzik dünyasında ve Ermeni toplumunda büyük bir üzüntüye sebep olurken, Türkiye'deki yayıncısı Kalan Müzik, Twitter'da yaptığı paylaşımda Gasparyan'ın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade etti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, Twitter'daki paylaşımında "Ermeni Kültürü bugün büyük "duduk" ustasını kaybetti" diye yazdı.
Hayata veda eden Civan Gasparyan'ın hayata dair özeti:
"Çıplak geliyor, çıplak gidiyor insan bu dünyaya; zamanı gelince veriyorlar pasaportu eline!"
Hasan Cemal'in "1915: Ermeni Soykırımı" adlı kitabında, Civan Gasparyan'la buluşmayı da içeren bölüm (sayfa 123) şöyle:
Armen Gevorgyan'la Erivan buluşmamız daha sonra özellikle Ermeni Diasporası'nda dikkati çekecek, "Cemal Paşa'nın torunu, dedesini öldürenlerin torunuyla tanıştı, konuştu" haberi yayılacaktı.
Erivan'da Armen Gevorgyan'la buluştuğum günün gecesi Amberin Zaman'ın evinde tanıştığım ve duduk'unu gözlerim yaşlı dinlediğim Civan Gasparyan'ın sözleri kulağımdadır hâlâ:
"Çıplak geliyor, çıplak gidiyor insan bu dünyaya. Zamanı gelince veriyorlar pasaportu eline! Bundan kimse kurtulamıyor. Bu dünyada iyi ulus, kötü ulus yok. İyi insan, kötü insan var."
Civan Gasparyan'ın, büyük duduk virtüözünün yaşı 80, onun da kökleri Anadolu'ya, Muş'a uzanıyor. Yüreğinin üste koyuyor elini, "Burası olmazsa, ağızdan ses çıkmaz" diyor. Gece boyunca elinden buzlu viskisi düşmüyor. Bir ara kulağıma eğiliyor:
"İnsanın ne içtiği değil, kiminle içtiği önemlidir."
Sonra Sarı Gelin'i çalmaya başlıyor, önündeki sehpaya Hrant Dink'in fotoğrafını koyarak ve tuhaf bir hüzün yayılıyor etrafa, gözyaşlarıyla birlikte...