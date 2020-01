Dünyaca ünlü en iyi 12 üniversite kabul etti

Dünyanın en iyi 12 üniversitesinden kabul alan Üsküdar Amerikan Lisesi son sınıf öğrencisi Mustafa Ömer Gül, aralarında Harvard, Columbia, Cornell, Pensilvanya, UCLA, Carnegie Melon, Michigan Üniversitesi’nin de bulunduğu seçenekleri reddederek Stanford’u tercih etti.

Hürriyet gazetesinden Nuran Çakmakcı'nın eğitim haberi şöyle:

Türkiye’den her yıl yüzlerce öğrencinin hayalini süsleyen ve girmek için çaba harcadığı en iyi üniversiteler tarafından kabul edilen Gül’ün hedefi yapay zekâ üzerine çalışıp bilgisayar mühendisliği eğitimi almak. Kişiye özel ilaç çalışmalarının içinde olup tıp dünyasına da katkıda bulunmayı isteyen Gül, “Bazı üniversitelere girmem sürpriz oldu. Beni ilk reddeden MIT (Maassachusetts Teknoloji Enstitüsü) olunca güvenim kalmadı. Sonra beni sırayla mülakata çağırdılar. Harvard Üniversitesi’ni bir ara çok istedim, ama Stanford’un akademik programları bana daha uygundu. Ayrıca bu üniversitenin yaz okuluna gitmiştim, ortamını da çok sevdim. Kampusu çok güzel. İlgi alanım bilgisayar mühendisliği. Tıp ve biyolojiye de odaklanmayı planlıyorum. Yapay zekâ üzerinde çalışmayı tercih ediyorum. İnsanlık için yararlı işler yapmak istiyorum. Akademisyen olmak, araştırma yapmak benim için önemli” diye konuşuyor.

18 yaşındaki Gül, bu yıl Üsküdar Amerikan Lisesi’ni birincilikle bitiriyor. Notu 100 üzerinden 98. İstanbul Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Gül ile uzman Nurdan Gül’ün tek çocuğu. Bu eğitim yılının başında yurtdışında gitmek istediği üniversitelere başvurdu. Dünyanın en iyi üniversitelerinin olduğu listeden 15’ini seçti. İlk yarıyılda Michigan Üniversitesi’nden ilk kabulü aldı. Princeton Üniversitesi ilk yarıyılda reddettiği Gül’ü ikinci yarıyılda kabul etti. İkinci yarıyılda cevap beklerken mülakatlara katıldı. Başvurduğu 15 üniversitenin 12’si kabul kağıdını gönderdi.

Gül, “Bu kadar önemli üniversiteden kabul almamda en önemli faktör, notlarım ve yaptığım etkinlikler. Amerikan üniversiteleri öğrencinin yaratıcı faaliyetlerinin olmasını; müzik, tiyatro gibi alanlarda yer almasını önemsiyor. Öğrencinin her alanda güçlü olmasını istiyor. Sadece notlarım yüksek olsaydı bu okula giremezdim” diyor.

Akademisyen olmak istiyor

Disiplinlerarası programlara ilgi duyduğu için Stanford Ünversitesi’ne gitmeye karar veren M.Ömer Gül, bilgisayar mühendisliği ve sembolik sistemler üzerine eğitim alıp, araştırma yapmak istiyor. Önemli üniversitelere kabul almasındaki en etkili faktörden birinin drama kulübündeki çalışmaları ve geliştirdiği jazz melodisi oluşturan bir model olduğunu belirten Gül, şunları söylüyor:

“İlkokul 1’den beri tiyatro yapıyorum. İngilizce Drama Kulübü kabul almamda rol oynayan en önemli faktörlerdendi. Lisede 9’uncu sınıftan başlayarak Drama Kulübü’nün düzenlediği Romeo ve Juliet, Much Ado About Nothing veya William Shakespeare’s Star Wars: Verily, A New Hope gibi oyunlarda Benvolio, Romeo, Don Pedro veya C-3PO rollerinde oynamam önemliydi. Drama liderlik, ekip çalışması, yaratıcılık ve iletişim alanındaki kabiliyetler de etkili olmuştur. Koç Üniversitesi Yaz Araştırma Programı da başarımın bir uzantısı. Orada Machine Learning (makine öğrenimi) üzerinde öğrendiklerimi iki projede uyguladım. İlkinde modelimi Weimar Jazz Database sitesindeki jazz sololarıyla çalıştırdım ve kendi jazz melodisini oluşturan bir model yaptım. Diğer projede ise proteinlerin üç boyutlu yapısını tahmin eden bir model oluşturmaya başladım, ama başaramadım.”

"Ömer gururumuz oldu"

Funda Cüceloğlu (Üsküdar Amerikan Lisesi müdürü): Ömer çok başarılı bir öğrencimiz ve dünyanın en iyi üniversitelerinden aldığı kabullerle bizi çok gururlandırdı. Okuldaki yoğun ders programının yanı sıra öğrencilerimize sunduğumuz zengin kulüp çalışmalarından ve sosyal aktivitelerden verimli şekilde yararlandı. Bu yüzden onu ayrıca tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin özgüvenlerinin yanı sıra ülkemize ve dünyaya değer kattığımızı bilmek, Türkiye’nin ve dünyanın sayılı üniversiteleri tarafından istenen öğrenciler olduğunu görmek bizi mutlu ediyor.

Kabul edildiği üniversiteler: Harvard, Stanford, Cornell, Princeton, Columbia, Carnegie Mellon, Pensilvanya , Michigan, California Los Angeles (UCLA), California San Diego üniversiteleri ile Imperial College London ve University College London (UCL).

Ret gelenler: Başvurduğu Maassachusetts Teknoloji Enstitüsü, California Berkeley ve Cambridge üniversiteleri Gül’e kabul vermedi.