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Yaşam

DÜNYACA ÜNLÜ DJ "TIESTO" ANTALYA'DA ANTALYA (A.A)

05 Ağustos 2010 13:58

-DÜNYACA ÜNLÜ DJ "TIESTO" ANTALYA'DA  ANTALYA (A.A) - 05.08.2010 - ''Extacy'', ''Dance For Life'', ''Traffic'' gibi şarkılarıyla büyük ses getiren ''DJ Tiesto'' olarak bilinen dünyaca ünlü Hollandalı elektronik müzik sanatçısı Tijs Verwest Antalya'da konser verdi. Armin Van Buuren'in en çok takip edilen, ''Eternity'', ''Traffic'' gibi eserleri, ''Elements Of Life'' adlı albümü ve Maxi Jazz ile çalıştığı ''Dance For Life'' adlı single parçasıyla büyük ses getiren Tiesto, Serik'in Belek Beldesi'ndeki Adam ve Eve Otel'de sahne aldı. Alman ve Rus turistlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde hayranlarına keyifli saatler yaşatan Tiesto, gece boyunca sevilen mikslerini çaldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tiesto, Tarkan'ı takip ettiğini ve geçmişte Tarkan'ın bir şarkısına da remix yaptığını, yeni bir albüm çıkardığından haberdar olduğunu da kaydederek, ''Onun dışında çok fazla Türk müziği hakkında bilgim yok. Ancak son zamanlarda birkaç Türk DJ'in isim yapmaya başladığını biliyorum'' diye konuştu.  Sahneye çıkmadan önce yanına gelen bir hayranı tarafından Fenerbahçe forması hediye edilen Tiesto, daha sonra hayranı için turuncu renkli, arkasında Tiesto yazan bir t-shirt imzalayarak fotoğraf çektirdi.

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