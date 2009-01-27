Dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, İstanbul'da

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Yo-Yo Ma, İngiltere'nin en özgün piyanistleri arasında gösterilen Kathryn Stott eşliğinde vereceği konserde, İstanbullular'ı Piazzolla'nın tangolarından Schubert'e, Shostakovich'ten Gismonti'ye dönemler ve ülkeler arasında gezinen bir müzik yolculuğuna çıkaracak.



Yo-Yo Ma, çelloyu Alman ekolünün hakimiyetinden kurtararak, geçmiş yüzyıllardaki "Doğal çalma" teknikleriyle yeniden buluşturmasıyla tanınıyor.



Paris'te Çinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yo-Yo Ma, ilk konserini 5 yaşında verdi. Yo-Yo Ma'nın 7 yaşındayken verdiği konserde ise izleyiciler arasında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy de yer alıyordu.



Ailesiyle birlikte 7 yaşında ABD'ye göç eden Yo-Yo Ma, ünlü müzik okulu Julliard'da eğitimini sürdürdü. 1976'da Harvard Üniversitesi'nden mezun olduğunda artık tüm dünyada tanınan bir sanatçı olan Yo-Yo Ma'ya, 1991'de onursal doktora verildi.



Yo-Yo Ma, edebiyatçı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Boston'da yaşıyor.

















