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Kültür-Sanat

Dünyaca ünlü çellist Yo-Yo Ma, İstanbul'da

Yo-Yo Ma, İngiltere'nin en özgün piyanistleri arasında gösterilen Kathryn Stott İstanbullular'a konser verecek.

27 Ocak 2009 02:00

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Yo-Yo Ma, İngiltere'nin en özgün piyanistleri arasında gösterilen Kathryn Stott eşliğinde vereceği konserde, İstanbullular'ı Piazzolla'nın tangolarından Schubert'e, Shostakovich'ten Gismonti'ye dönemler ve ülkeler arasında gezinen bir müzik yolculuğuna çıkaracak.

Yo-Yo Ma, çelloyu Alman ekolünün hakimiyetinden kurtararak, geçmiş yüzyıllardaki "Doğal çalma" teknikleriyle yeniden buluşturmasıyla tanınıyor.

Paris'te Çinli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Yo-Yo Ma, ilk konserini 5 yaşında verdi. Yo-Yo Ma'nın 7 yaşındayken verdiği konserde ise izleyiciler arasında dönemin ABD Başkanı John F. Kennedy de yer alıyordu.

Ailesiyle birlikte 7 yaşında ABD'ye göç eden Yo-Yo Ma, ünlü müzik okulu Julliard'da eğitimini sürdürdü. 1976'da Harvard Üniversitesi'nden mezun olduğunda artık tüm dünyada tanınan bir sanatçı olan Yo-Yo Ma'ya, 1991'de onursal doktora verildi.

Yo-Yo Ma, edebiyatçı eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Boston'da yaşıyor.








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