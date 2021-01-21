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Dünya

Dünyaca ünlü "Call of Duty" oyuncusu Paparatto, başparmak sakatlığı nedeniyle e-sporu bıraktığını duyurdu

21 Ocak 2021 12:43

T24 Dış Haberler

"Call of Duty" oyunlarındaki başarısıyla e-spor dünyasının tanınan isimlerinden biri haline gelen Thomas 'ZooMaa' Paparatto, başparmağındaki sakatlık nedeniyle profesyonel olarak oyun oynamayı bırakacağını duyurdu.

Paparatto, "öngörülemez bir süre boyunca" turnuvalara katılamayacağını, çünkü başparmağındaki ağrının oyun oynamasını olanaksız kıldığını ifade etti.

New York Subliners takımının oyuncusu, daha önce de parmağından ameliyat olmak zorunda kalmıştı. Paparatto, "İyileşme sürecim hem fiziksel hem de mental açından yaşadığım en zor şeylerden biriydi. Bu fazlasıyla stres ve anksiyeteye sebep oldu" dedi.

Paparatto Twitter üzerinden kararını duyururken, "8 yıl boyunca hem kalbimi hem de ruhumu adadığım oyundan uzaklaşmak kalbimi kırıyor" yazdı.

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