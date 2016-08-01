Dünyaca ünlü bilgisayar markası, yanlışlıkla 6 liraya bilgisayar sattı!

Bilgisayar şirketi Hewlett-Packard (HP), normal fiyatı 2 bin 376 sterlin olan dizüstü bilgisayarları internet sitesinde yanlışlıkla 1.58 sterline (yaklaşık 6 lira) satışa çıkardı.

HP, yapılan hatayı düzeltmek için İngiltere'de internet üzerinden yaptığı satışları geçici olarak durdurdu.

Şirket, düşük fiyatlı bilgisayarların satışını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada "Hatadan etkilenen müşterilerimizden samimi olarak özür dileriz" dendi.

Hafta sonu bazı kişiler sosyal medyada, HP'nin hatasından faydalanarak sipariş ettikleri bilgisayarların detaylarını paylaşmıştı.

Citizens Advice adlı tüketici hakları grubuna göre, üretici firmalar "tüketicinin fark etmesi gereken dürüst bir hata yaptıklarında internet siparişlerini iptal edebilir".

HP ise müşterilere ödedikleri ücretin iade edileceğini duyurdu.