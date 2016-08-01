T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Dünyaca ünlü bilgisayar markası, yanlışlıkla 6 liraya bilgisayar sattı!

HP, yapılan hatayı düzeltmek için İngiltere'de internet üzerinden yaptığı satışları geçici olarak durdurdu

01 Ağustos 2016 20:10

Bilgisayar şirketi Hewlett-Packard (HP), normal fiyatı 2 bin 376 sterlin olan dizüstü bilgisayarları internet sitesinde yanlışlıkla 1.58 sterline (yaklaşık 6 lira) satışa çıkardı.

HP, yapılan hatayı düzeltmek için İngiltere'de internet üzerinden yaptığı satışları geçici olarak durdurdu.

Şirket, düşük fiyatlı bilgisayarların satışını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Açıklamada "Hatadan etkilenen müşterilerimizden samimi olarak özür dileriz" dendi.

Hafta sonu bazı kişiler sosyal medyada, HP'nin hatasından faydalanarak sipariş ettikleri bilgisayarların detaylarını paylaşmıştı.

Citizens Advice adlı tüketici hakları grubuna göre, üretici firmalar "tüketicinin fark etmesi gereken dürüst bir hata yaptıklarında internet siparişlerini iptal edebilir".

HP ise müşterilere ödedikleri ücretin iade edileceğini duyurdu.

ETİKETLER

hp6 liratelefon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24