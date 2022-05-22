Dünyaca ünlü basketbol hakemi Lamonica, emekliliğini açıkladı

26 yıldır hakemlik kariyerini sürdüren İtalyan hakem Luigi Lamonica, son olarak görev aldığı Anadolu Efes-Real Madrid finaliyle birlikte hakemlik kariyerine nokta koydu.

Anadolu Efes‘in üst üste 2. şampiyonluğa ulaştığı finalin ardından Eurohoops’tan Vaggelis Ioannou’ya konuşan 56 yaşındaki Lamonica, şu ifadelerle hakemlik kariyerine nokta koyduğunu açıkladı:

“Bu benim son maçımdı. Benim için inanılmaz bir serüven oldu. Hayatımın bundan sonraki aşamasında da hakemlik dışında basketbolun içerisinde yer almaya devam etmek istiyorum.”

Son olarak hakemlik kariyerini tamamen noktaladığını söyleyen Luigi Lamonica, devam etmesi için özel bir talep geldiği takdirde bile hakemliğe geri dönmeyeceğini söyleyerek devasa kariyerine resmen nokta koydu.

EuroLeague’deki hakemlik kariyerinde ilk Final Four’unu 2002 yılında yöneten Luigi Lamonica, bundan tam 20 yıl sonra bu sefer başka bir Final Four’da emekliliğini açıklamış oldu.

2019 yılında Luigi Lamonica, ülkesi İtalya tarafından “İtalya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı” ile onurlandırılmıştı.