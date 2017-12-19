T24 LogoT24 Logo
Dünya

Dünyaca ünlü 350 isim Yemen için bir araya geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Dünyaca ünlü 350 isim, Yemen iç savaşının bininci gününe dikkat çekerken ABD, Birleşik Krallık ve Fransa'nın Yemen'deki "yangına körükle gitmemeleri" için çağrıda bulundu

19 Aralık 2017 14:18

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Dünyaca ünlü 350 isim, Yemen iç savaşının bininci gününe dikkat çekerken ABD, Birleşik Krallık ve Fransa\'nın Yemen\'deki \"yangına körükle gitmemeleri\" için çağrıda bulundu.
Altı Nobel Barış Ödülü sahibi, eski askeri generaller, politikacılar, diplomatlar ve birçok ünlü ismin oluşturduğu yaklaşık 350 önemli isim, Yemen\'de yaklaşık üç yıldır devam eden iç savaşın bininci gününde bir araya gelerek ABD, Birleşik Krallık ve Fransa\'nın Yemen\'deki durum için harekete geçmeleri gerektiğine dikkat çekti.
Yemen\'deki felaketi önlemeleri için dünya liderlerine çağrıda bulunan bir bildiriyi imzalayan Juliette Binoche, Charlotte Rampling, Peter Gabriel ve Birleşik Krallık\'tan birçok insanı yardım kuruluşunun bulunduğu 350 isim, Yemen\'in devrilme noktasında olduğunu söyledi. Bildiride, \"Eğer üzerinizde milyonlarca Yemen\'li çocuğun ölümünü taşımak istemiyorsanız şimdi harekete geçmelisiniz. Yemen daha fazla bekleyemez. Gelecekte yaşanabilecek felaket ve açlığı engellemek için Yemen\'de acilen bir ateşkes ilan edilmelidir. Yemen genelinde gıda, yakıt ve sağlık malzemelerine erişim sağlanmalıdır\" denildi.
Bildirgenin imzalanması Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Sekreteri Penny Mordaunt\'un, Suudi Arabistan liderleri tarafından kendisine Yemen\'in batı limanlarına yapılan insani ve ticari yardımları engellemeyi durdurma güvencelerini izleyeceğine söz verdikten sonra kararlaştırıldı. Fakat Mordaunt\'un taahhüdü gözlemleyeceğini açıklaması, gergin bir durumdaki Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan ilişkilerini daha da bozabilir.
Mordaunt açık bir şekilde Suudi Arabistan\'ı insani yasaları çiğnemekle suçlamazken, \"Eğer açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyorsanız, o zaman istisnasız bir şekilde insani yasaları çiğnemiş olursunuz. Suudi Arabistan ile olan ilişkimizin önemini anlıyorum fakat belirli sorunları konuşmadığımız sürece bu ilişkiye yardımcı olmuş sayılmıyoruz\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHADünyacaYemenABD Birleşik KrallıkFransa YemenAltı Nobel BarışBinoche Charlotte Rampling Peter GabrielBirleşik KrallıkBildirideGelecekteBildirgeninBirleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Sekreteri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24