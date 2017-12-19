Dünyaca ünlü 350 isim Yemen için bir araya geldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Aralık (DHA) - Dünyaca ünlü 350 isim, Yemen iç savaşının bininci gününe dikkat çekerken ABD, Birleşik Krallık ve Fransa\'nın Yemen\'deki \"yangına körükle gitmemeleri\" için çağrıda bulundu.

Altı Nobel Barış Ödülü sahibi, eski askeri generaller, politikacılar, diplomatlar ve birçok ünlü ismin oluşturduğu yaklaşık 350 önemli isim, Yemen\'de yaklaşık üç yıldır devam eden iç savaşın bininci gününde bir araya gelerek ABD, Birleşik Krallık ve Fransa\'nın Yemen\'deki durum için harekete geçmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Yemen\'deki felaketi önlemeleri için dünya liderlerine çağrıda bulunan bir bildiriyi imzalayan Juliette Binoche, Charlotte Rampling, Peter Gabriel ve Birleşik Krallık\'tan birçok insanı yardım kuruluşunun bulunduğu 350 isim, Yemen\'in devrilme noktasında olduğunu söyledi. Bildiride, \"Eğer üzerinizde milyonlarca Yemen\'li çocuğun ölümünü taşımak istemiyorsanız şimdi harekete geçmelisiniz. Yemen daha fazla bekleyemez. Gelecekte yaşanabilecek felaket ve açlığı engellemek için Yemen\'de acilen bir ateşkes ilan edilmelidir. Yemen genelinde gıda, yakıt ve sağlık malzemelerine erişim sağlanmalıdır\" denildi.

Bildirgenin imzalanması Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Sekreteri Penny Mordaunt\'un, Suudi Arabistan liderleri tarafından kendisine Yemen\'in batı limanlarına yapılan insani ve ticari yardımları engellemeyi durdurma güvencelerini izleyeceğine söz verdikten sonra kararlaştırıldı. Fakat Mordaunt\'un taahhüdü gözlemleyeceğini açıklaması, gergin bir durumdaki Birleşik Krallık ve Suudi Arabistan ilişkilerini daha da bozabilir.

Mordaunt açık bir şekilde Suudi Arabistan\'ı insani yasaları çiğnemekle suçlamazken, \"Eğer açlığı bir savaş silahı olarak kullanıyorsanız, o zaman istisnasız bir şekilde insani yasaları çiğnemiş olursunuz. Suudi Arabistan ile olan ilişkimizin önemini anlıyorum fakat belirli sorunları konuşmadığımız sürece bu ilişkiye yardımcı olmuş sayılmıyoruz\" dedi.