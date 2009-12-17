Dünya zirveden eli boş mu dönecek?

Birleşmiş Milletler’in Küresel İklim Zirvesi maratonunun sonuna gelindi ancak hâlâ sera gazı salımlarının düşürülmesi konusunda henüz net bir anlaşma sağlanamayan Kopenhag’dan umut verici haberler yerine endişe içeren açıklamalar geliyor.



Müzakere grubu başkanlarından John Ashe dün “Herhangi bir anlaşmaya varamadığımızı duyurmanın üzüntüsünü yaşıyorum” dedi. Avrupa Birliği Komisyonu’nda ilk İklim Bakanı olan Connie Hedegaard da toplantıların büyük olasılıkla fiyaskoyla sonuçlanacağını şimdiden ‘resmen teyit etmiş’ gibi görünüyor. Radikal gazetesi muhabirlerinden Serkan Ocak'ın haberine göre, Hedegaard, “Ortak bağlayıcı anlaşma sağlanması, 192 ülkeyle birlikte tembel bir çocuğa zorla ev ödevi yaptırmaya benziyor” yorumunda bulundu.





Atları suya götürmek!



BM İklim Değişikliği Dairesi’nin Hollandalı başkanı Yvo de Boer de, “İngilizler’in deyimidir: Atları suya götürebilirsiniz ama hepsine su içirmek mümkün olmayabilir. Burada da 192 atı anlaşmaya sokmak olanaksız gibi görünüyor. Sayın Danimarkalı Bakan Hedegaard, 2007’de Endonezya-Bali’den beri 192 atı gütmeye çalışıyor ama nafile” diyerek durumu özetledi.



Yarın yaklaşık 110 ülke liderinin katılacağı devlet başkanları toplantısına yaklaşılırken, Kopenhag’a ulaşan birçok dünya lideri de verdikleri demeçlerle anlaşma sağlanması konusunda pek umutlu olmadıklarını belirtti.





Brown: Felaketimiz olur...



Avustralya başbakanı, bir anlaşmanın sağlanabilmesinin hiçbir garantisinin olmadığını belirtirken liderler zirvesine iki gün erken gelen İngiltere Başbakanı Gordon Brown verdiği demeçte, iklim toplantılarının son üç gününde somut sonuç alınamazsa bunun ‘çok büyük bir felakete yol açacağını’ ifade etti. Brown, “Toplantıda anlaşma sağlanamadığı takdirde bunun ekonomik bedeli iki dünya savaşı ve 1930 ekonomi buhranına denk olacaktır” dedi.



Konferansın dün başlayan bakanlar düzeyindeki oturumunda bir konuşma yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ‘sera etkisi yaratan gazların salımını azaltan, en zayıfları koruyan ve herkes için yeni bir temiz kalkınma ve yeşil büyüme çağı açan’ bir anlaşma çağrısını tekrarladı. Ban, en zayıf ülkelerin yardımına koşmak için bu anlaşmanın finansmanının ‘temel öğe’ olacağını belirterek, bu ülkelerin ısınmanın etkilerine adaptasyonunda acil yardım olarak üç yıl boyunca yılda yaklaşık 10 milyar dolar verme konusunda gelişmiş ülkeler arasında ortaya çıkan anlaşmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Sona yaklaşan konferansta fiyasko endişeleri gittikçe belirgin hale gelmeye başlarken Beyaz Saray, liderlerin anlaşmaya varacaklarını umduklarını açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, “Başkan Obama, Kopenhag’da, işlerliğe sahip bir anlaşmaya varılacağına inanıyor” dedi.





Kokain alandan ağaç parası



Bir numaralı kokain üreticisi Kolombiya, iklim zirvesinde kokain tüketilen zengin ülkelerden, tahrip edilen ormanlarının parasını isteyecek. Kolombiya, her gram kokainin, Kolombiya ormanlarında 4 metrekarelik alanı tahrip olmasına yol açtığını söylüyor.





Topbaş: İklim değişikliğiyle mücadeleye söz veririm



Topbaş, dev bir kâğıda çevre için imza atarken Kopenhag’da dün çevrecilere polis copu vardı



Kopenhag’daki zirveye katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, çevre adına hazırlanan ortak metni imzaladı.



Küresel İklim Değişikliği zirvesine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, küresel ısınmayla mücadele konusunda diğer belediye başkanlarıyla birlikte ortak bir metne imza attı. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda metnin yer aldığı dev bir kâğıdı imzalayan Topbaş, “İstanbul’un yaptıkları dünyanın dikkatini çekiyor” dedi.



Kopenhag’da bir yanda 192 ülkenin hükümet temsilcilerinin katıldığı siyasi toplantılar, bir yanda yerel yöneticilerin katıldığı görüşmeler, bir yandan da dünyanın gidişatına muhalif olanların organizasyonları yer alıyor.



Resmi zirvenin yapıldığı Bella Center’da yan etkinlikler (devletlerin sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiği toplantılar), kontak toplantılar (basına ve sivil unsurlara kapalı olan) ve genel kurul toplantıları (hükümet temsilcilerinin söz aldığı) yapılıyor.



Zirvedeki ünlüler



Zirvenin önceki günkü toplantılarında eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, ülkelere, Temmuz 2010’a kadar anlaşmaları konusunda çağrıda bulundu. Eski Hollywood yıldız California Eyalet Valisi Arnold Schwarzenegger, küresel anlaşma yapılsa da yapılmasa da eyaletlerin kendi yaptıkları programları uygulayacaklarını söyledi.



Kopenhag’da şehir merkezinde ayrı bir zirve daha vardı. Dünyanın pek çok şehrinden gelen belediye başkanları resmi olmasa da ortak bir metne imza atarak küresel iklim değişikliği konusunda mücadele sözü verdi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da söz verenler arasındaydı. Sembolik olarak mücadele sözünün yazılı olduğu bir kâğıda imzalar atıldı. Topbaş’ın imzası sol en üst köşede Japonya’nın Tokyo ve Avustralya’nın Melbourne kentlerinin ortasındaydı. Topbaş, attığı imza kâğıt üzerinde nasıl dikkat çekiyorsa, İstanbul’da yapılan çevreci yatırımların da dünya üzerinde o kadar dikkat çektiğini söyledi. İyi bir çevreci olduğunu söyleyen Topbaş, Kopenhag’da Radikal’e şunları aktardı:



“İstanbul’da 1000 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bisiklete binmek bir kültür. İstanbul’da önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Metan gazından 120 bin konutun enerjisini üretiyoruz. Her ne kadar eleştirilse de metrobüsün karbon salımı konusunda çevreye çok büyük katkısı var. Burada çatıların bahçe olması önerisinde bulundum. 2007’de Bill Clinton Vakfı’nda 1.8 milyon ton karbon salımı azaltımı yapacağımızı söyledik, 2 milyon azaltım yapmışız.”



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bugün zirveye katılacağı açıklandı.



Bu arada zirvenin düzenlendiği Bella Center’da dün aktivistler geniş bir protesto gerçekleştirdi. 230’dan fazla göstericinin tutuklandığı gösterilerde polis eylemcileri cop ve gaz kullanarak dağıttı.