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Yaşam

'Dünya Yoga Günü' 21 Haziran'da İstanbul'da kutlanacak

Etkinlikler İTÜ Mimarlık Fakültesi avlusunda yapılacak

19 Haziran 2016 21:59

'Dünya Yoga Günü' dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de 21 Haziran'da kutlanacak. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yapılacak etkinliklere Türkiye'nin dört bir yanından yoga tutkunları katılacak.

Hürriyet’in haberine göre, dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanmakta olan 'Dünya Yoga Günü Etkinliği' bu yıl Adnan Çabuk Yoga Vakfı tarafından İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin avlusunda gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde hizmet vermekte olan Yoga Okulları ve yogaya gönül veren katılımcılar bir araya gelerek tüm dünya ile senkronize bir halde yoga faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Türkiye de dahil olmak üzere 177 üye ülke ile birlikte, büyük bir çoğunluğu ortak sponsor olan devletlerin kabul ettiği "Dünya Uluslararası Yoga Günü" ilk olarak 2015'te aralarında İstanbul'un da olduğu dünya kentlerinde kutlandı.

 

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