Dünya yine bu katliama seyirci kalıyor

Kanada hükümeti 338 bin fokun avlanması için izin verdi. Her yıl kan gölüne dönen St. Lawrence Körfezi bu yıl da avcıların akınına uğradı.Hayvan hakları dernekleri katliamı protesto ederken Kanada Balıkçılık Bakanlığı ise, "fok avının protesto edilmesine itirazımız yok, ancak geçen sene 5,5 milyon olan fok sayısı, bu yıl 6,4 milyona çıktı. Avlanma olmazsa sorun daha da büyüyecek" açıklamasını yaptı.Kanada;da her yıl mart ayının son haftasında başlayan ve avcıların kullandığı yöntem sebebiyle tüm dünyanın "vahşet" olarak nitelendirdiği fok avı için gemiler dün St. Lawrence Körfezi'nden demir aldı.Avcılar, bu yıl Prens Edward İsland, New Brunswick ve Nova Scotia eyaletlerini içine alan bölgeyi kullanabilecekler. St. Lawrence Körfezi'ndeki Magdalen Adası'nda bekleyen 20 gemi ve 100 kadar avcı, Kanada Balıkçılık Bakanlığından gelen başlama duyurusu ile birlikteava başladı.Yetkililer, ilk gün avcıların 200 kadar fok avladığını açıkladı. Balıkçılık Bakanlığı Sözcüsü Phill Jenkins, 16 gözlemcinin sürekli olarak avlanmayı kontrol edeceklerini belirterek, "bölgede basın mensupları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de var. Fok avının protesto edilmesine itirazımız yok, ancak geçen sene 5,5 milyon olan fok sayısı, bu yıl 6,4 milyona çıktı. Avlanma olmazsa sorun daha da büyüyecek" dedi. Kanada, bu yıl 338 bin fokun avlanmasına izin verdiğini açıklamıştı.