-DÜNYA YILDIZLARINA ŞEB-İ ARUS DAVETİ KONYA (A.A) - 06.11.2010 - Konya Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası anma etkinlikleri için aralarında futbolcu, aktör ve şarkıcıların bulunduğu birçok ünlüye davetiye gönderdi. Konya'da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Mevlana'nın 737. Vuslat Yıl Dönümü törenlerinin hazırlıkları devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın bir sevgi ve hoşgörü şehri olduğunu belirterek, bunu da Hz. Mevlana'nın çağları aşan evrensel anlayışına borçlu olduklarını söyledi. Her yıl aralık ayında yapılan törenlerde binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırladıklarını ifade eden Akyürek, ''Onlara, Mevlana ikliminde yetişmiş insanların misafirperverliğini en güzel şekilde gösteriyoruz'' dedi. -''GEL'' ÇAĞRISI- Akyürek, Şeb-i Arus törenlerinin, içeriği, katılımcı sayısı ve verdiği mesaj bakımından şu anda dünyanın en önemli kültür etkinliği konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Bu törenler giderek daha çok dünya çapına yayılıyor. Sevgi, barış ve kardeşliğe her zamankinden fazla ihtiyaç duyulan bugünün dünyasında daha çok kabul görüyor. Biz de bu konuda şehir olarak gereken tanıtım çalışmalarını yerine getiriyoruz. Törenlere geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da yine birçok yerli ve yabancı devlet adamı, dini lider, büyükelçi ve sanatçı katılacak. Törenler için Amerikalı ünlü aktör Robert De Niro, ünlü aktör Will Smith, ünlü Fransız düşünür Roger Garaudy, dünyaca ünlü basketbolcu Shaquille O'Neal, İngiltere'nin eski Başbakanı Tony Blair'in eşi Cherie Blair'in Müslüman olan kız kardeşi Lauren Booth, Yusuf İslam, Zinadine Zidane, Fransız sinamasının ünlü oyuncularından, en iyi kadın oyuncu ödülünü ''Certified Copy'' filmindeki rolüyle alan Juliette Binoche, Hillary Clinton, futbolcular Nicolas Anelka, Zinedine Zidane ve Frank Ribery davetiye gönderildi.''