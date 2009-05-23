Dünya yıldızları otel açılışına geldi

Dünyaca ünlü yıldızlar, Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından yaptırılan 5 yıldızlı Mardan Palace Oteli'nin açılışı katılmak üzere Antalya'ya geldi. CHP'li belediye başkanları ise açılışa katılmayacaklarını bildirdi.



Kundu sahilinde yaklaşık 1.4 milyar dolara tamamlanan 5 yıldızlı otelin bugün yapılacak açılışına

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da katılacak.



Mariah Carey'e ilgi büyüktü



Açılış için dünyaca ünlü sanatçılar da Antalya'ya gelmeye başladı. Amerikalı şarkıcı Mariah Carey de önceki gece Antalya'ya geldi. Yaldız işlemeli siyah deri elbisesi, siyah güneş gözlüğü ve pırlanta taşlı büyük küpeleri ile dikkat çeken Carey, Antalya Havalimanı CIP Lounge'tan çıkışında hayranları tarafından karşılandı. Geniş güvenlik önlemleri altında limuzine binen Carey, Mardan Palace Otel'e geçti.



Gere, özel jetle geldi



Richard Gere de dün öğleden sonra özel jetle Antalya'ya geldi. Gere, CIP Lounge'den çıkışında otel görevlilerince karşılandı. Bu sırada, güvenlik görevlileri, gazetecileri, yakından görüntü almalarını engellemek için uzaklaştırdı. Şapka ve gözlük taktığı görülen Gere de siyah bir otomobille, konaklayacağı Mardan Palace'a götürüldü.



Belluci büyüledi



Mardan Palace'ın açılışı için Antalya'ya gelen ünlü İtalyan sinema sanatçısı Monica Belluci için de Hava Limanı CİP Salonu'nda geniş güvenlik önlemleri alındı.



Belluci, alandan Mardan Palace Antalya Oteli'ne geçti.



Makyajsız da olsa Stone!



Ünlü ABD'li sinema oyuncusu Sharon Stone da otelin yarın yapılacak açılış törenine katılmak üzere Antalya'ya geldi.



52 yaşındaki Sharon Stone'un Antalya Havalimanı CIP Salonu'ndan çıkışı sırasında geniş güvenlik önlemi alındı.



Lüks bir otomobille konaklayacağı otele giden, üzerinde mavi-beyaz kıyafet bulunan, gözlük kullanan Stone'un makyajsız olduğu gözlendi.



Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev oğluyla geldi



Otelin açılışı için Antalya’ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i, Antalya Hala Limanı'nın apronunda, Vali Alaaddin Yüksel ve otel sahibi Telman İsmailov'un oğlu Sarkan İsmailov karşıladı. Basının görüntü almasını istemeyen konuk Cumhurbaşkanı, kendisi için otelden gönderilen Rolls Royce marka otomobile binerek kalacağı otele gitti.



İsmailov'dan köylülere koç çevirme



Antalya'nın Kundu sahilinde yaptırılan ve yarın açılışı yapılacak 5 yıldızlı Mardan Palace Oteli'nin sahibi Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov, bölgedeki yerli halk için yemekli şenlik düzenledi. Mardan Stadyumu antrenman sahasında gerçekleştirilen şenlik için 60 koç kesilirken, koçları çevirme yapmak için 15 aşçı görevlendirildi.



Kundu köylüleri izdiham nedeniyle uzun süre yemek kuyruğunda bekledi. Yemek almayı başaranlar ise şenlik alanına giderek ulusal ve uluslararası grupların hazırladığı dans gösterilerini izledi. Bu sırada şenlik alanında görevlendirilen personel özel pompalarla çimlerin üzerine 15 litre gül suyu sıktı.



Şenlikteki en dikkat çekici gösteriyi İnfantesi grubu gerçekleştirdi. İspanyol ve Türk müzikleri eşliğinde at üzerinde dans eden Angeligue Tonnaer, ekip arkadaşı Soleila ile izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. İnfantesi grubunun ardından sahne alan halk oyunları ekibi ise çeşitli yörelere ait dans gösterileri sundu. Şenlikte sema ve mehteran gösterilerine de yer verildi. Şenlik organizasyonundan sorumlu Zeki Koca, programın tamamen bölge halkına yönelik olduğunu belirterek, ``Sayın Telman İsmailov, otelin açılışı öncesi böyle bir organizasyon düzenlenmesini istedi. Şenliği duyurmak için köy camilerinde anonslar yaptırdık. Şenliğe büyük ilgi gösterilmesi bizi sevindirdi'' dedi.



CHP boykot ediyor



Açılış törenine CHP'den ise katılım olmayacak. CHP'liler, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen imar planı tadilatlarına karşı çıkmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın, Ankara'da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile randevusunun olduğunu söyleyerek, "Üç gün Ankara'da olacağım için açılışa katılmayacağım. Zaten katılmayı da düşünmüyordum" dedi.



Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde otel ile ilgili olarak yapılan imar planı değişiklikleri sırasındaki eleştirileri, karşı çıkmasıyla bilinen merkez ilçe Muratpaşa'nın CHP'li Belediye Başkanı Süleyman Evcilmen de, otelin açılışında yer almayacağını bildirdi. Evcilmen, "Geçmiş dönemdeki eleştirilerim varken oraya katılmayı etik olarak uygun bulmuyorum” diye konuştu.



Dolmabahçe Sarayı gibi



Mardan Palace Genel Müdürü Cumhur Özen, AST Group'un, Türkiye'deki en önemli turizm yatırımı olan otelin 180 bin metrekare alanda konumlandığını ve İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildiğini söyledi. 16 bin metrekarelik dev havuzu, antika koltukları, kral daireleri, birbirinden ilginç yapıları ile lüks ve ihtişamlı tasarımlarıyla dikkat çeken otelde 271 standart oda, 62 üst düzey büyük oda, 16 Dolmabahçe odası, 38 Türk hamamlı oda, 41 dubleks oda, 82 junior suit, 4 kral dairesi, 2 adet özel havuzlu 600'er metrekarelik suit, 44 bahçe suiti odalar bulunuyor. Dolmabahçe Sarayı'nı andıran otelde 16 restoran ve 32 bar yer alıyor. Özen, oda- kahvaltı veya yarım pansiyon uygulaması yapılacağını, fiyatların yaz aylarında 485 euro ile 16 bin euro arasında değişeceğini bildirdi. Otelin havuzu İstanbul Boğazı şeklinde inşa edildi. Avrupa yakasını temsil eden kıyısındaki binalar Ortaköy ve Arnavutköy, Asya yakasındaki binalar ise Kuleli Askeri Lisesi ve klasik Türk evlerinin mimari özelliklerini taşıyor. Havuzda ulaşım saltanat kayıklarıyla yapılıyor. (DHA)

