Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası sona erdi

İSTANBUL, (DHA)

3. Dünya Yıldızlar Tekvando Şampiyonası\'nın son gününde Türkiye, bir altın ve bir bronz madalya kazandı.

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Mısır\'ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen ve 30 ülkeden 427 sporcunun mücadele ettiği Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası bugün yapılan son gün müsabakaları ile tamamlandı.

Türkiye adına 5 sporcunun madalya mücadelesi verdiği son günde, bayanlar 37 kiloda mücadele veren Azra Çavuş altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu olurken, bayanlar artı 59 kiloda tatemiye çıkan Bengüsu Yılmaz ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Böylece Türkiye, Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası\'nda kazandığı 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya olmak üzere toplam 8 madalya ile bayanlarda dünya ikincisi olurken, genel klasmanda da dünya üçüncülüğünü elde etti.