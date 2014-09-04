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Yaşam

Dünya yemeğini çöpe atıyor!

Her yıl 1.3 milyar ton yiyecek çöpe atılıyor. Oysa bu rakamla 868 milyon aç insan doyurulabilirdi

04 Eylül 2014 11:57

Başta Amerika olmak üzere pek çok ülke her yıl yiyeceklerin yüzde 40’nı harcıyor. Sonuç olarak dev çöp yığınları ortaya çıkıyor. Sustainable America organizasyonunun ortaya koyduğu araştırmaya göre çöpe atılan yiyeceklerle dünyada 868 milyon aç insan doyurulabilirdi.

Gezegenimiz, başta Amerika olmak üzere birçok ülkenin tüketim alışkanlıkları sebebiyle ciddi bir krizle karşı karşıya. Bir yanda açlıktan ölen milyonlarca insan ve bunun artık neredeyse ciddiye alınmayacak kadar benimsenmiş olduğu gerçeği. Diğer yanda ise obezite, yeme bozuklukları ve büyüyen çöp yığınları…

Yiyecek ve yakıt krizini çözmeyi hedefleyen Sustainable America’nın yayınladığı infografik dünyada ne kadar yiyeceğin çöpe gittiğini gösteriyor. Organizasyon, sadece düşündürmekle kalmıyor; her ülkede ve evde harekete geçmemizi kolaylaştıracak pratik çözümler de sunuyor.

Ne kadar müsrif olduğumuzu vurgulayan çarpıcı gerçeklerden bazıları şöyle:

ABD ve gelişmekte olan ülkeler her yıl yiyeceklerinin %40’ını harcıyor. Sebepler farklı olsa da kayıp aynı…

Dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Bir başka deyişle, 868 milyon aç insanı doyurabilecek yiyecekleri atmayı tercih ediyoruz.

Sadece depolama alışkanlıklarımızı değiştirerek ve metal konteyner kullanmaya başlayarak nem, böcek ve kemirgen temelli kayıpları %70 oranında engelleyebiliriz.

Ezilmiş, şekli bozulmuş meyve ve sebzelerle yemek yapmak imkansız değil, aksine keyifli! 

 

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