Dünya yazarı Yıldırım: Türkiye'deki vahşi madencilik anlayışıyla zeytin alanlarının yeniden rehabilite edileceğini düşünmek saflık olur

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca zeytinlik alanlarında şarta bağlı olarak madencilik faaliyeti izni verilmesini değerlendirdi. Yıldırım, kararnameye göre zeytin ağaçlarının taşınacağı bir yer olmaması durumunda kesileceğini, madencilik işleminin ardından ise faaliyeti yürüten şirket tarafından söz konusu bölgenin rehabilite edileceğini hatırlatarak şöyle dedi:

"Diyelim ki Manisa Soma'da zeytinliğiniz var. Sizin üzerinize tapulu. Zeytinliğin altında da kömür madeni var. Madeni çıkarmak isteyen kişi, şirket bakanlıktan izin alarak sizin tapulu zeytinliğinize girerek kömür madeni çıkarabilecek. Bunun için zeytin ağaçlarınızı sökecek ve başka bir yere taşıyacak. Nereye taşınacağı belli değil. Taşınacak yer yoksa ağaçlar kesilecek. Madencilik faaliyeti bittikten sonra yani kömür rezervi çıkarıldıktan sonra madeni çıkaran şirket, kişi o alana zeytin dikecek, rehabilite edecek. Bu ne kadar sürecek o da belli değil. Türkiye'de zeytini, ağacı gereksiz gören, insanların yaşamını hiçe sayan vahşi madencilik anlayışı ile bu alanların yeniden zeytinlik olarak rehabilite edileceğini düşünmek saflık olur.

Üstü zeytin altı maden olan sahada zeytin ağaçlarını taşıyacak yer olmazsa, bu zeytinler kesilecek. Madencilik faaliyetini yürütecek kişi veya şirket Tarım Bakanlığı'nın göstereceği sahada dikim normlarına uygun ve sizin zeytinliğiniz kadar bir alanda zeytin bahçesi tesis edecek. Sizin zeytinleriniz diyelim ki 20-30 yıllık veya asırlık ağaçlar. Ürün alıyorsunuz. Yeni dikilecek ağaçlardan ürün almak için en az 5 yıl geçmesi gerekiyor. Neresinden baksanız ağaca, üretene zulümden başka bir işe yaramayacak. Amaç zeytin ağacını veya üreticiyi korumak değil, maden şirketini korumak."

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