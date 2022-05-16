Dünya yazarı: Türkiye ekonomisi bitkisel hayata mı sürükleniyor?

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz "Bütüncül bakış olmayınca ve hasta ekonomiye doğru teşhis konulamayınca ne yazık ki çoklu organ yetmezliğinden ekonomiyi bitkisel hayata sokmak üzereyiz" diye yazdı.

Oğuz, dolar artarken Merkez Bankası'nın rezervlerini eridiğini belirterek "Döviz sıkıntısı artarken, yavaş yavaş 'faiz artışı düşünülebilir' fısıltıları başladı. Hatta 'doları KKM engelleyemiyorsa, gerekirse faiz yüzde 80’e dahi çekilebilir' sufleleri etrafta dolaşır oldu. Peki, çare mi? Asla değil, zira geç kalındı Artık çok geç ve enflasyona ivme veren dövizi frenleme maliyeti her geçen gün daha da tahammül edilemez noktaya taşınıyor. Yüzde 80 faiz dahi verseler, kura kalıcı fren, enflasyona anlamlı düşüş sağlayamayacaktır.

Gerek dünya ekonomisindeki sorunlar gerek enerji krizi ve gerek içerideki ekonominin yönetilemeyişi, Türkiye’yi hızla nakit akışı sıkıntısına sürüklüyor. Bir yandan tüm zorluklara rağmen canla başla üretim yapmaya çalışan sanayicimiz ve KOBİ’lerimiz… Diğer yanda sanki kasten bozuluyormuş olan makroekonomik veriler…

Alınan her tedbir, düşünülmeden, piyasa aktörlerine danışılmadan, birkaç “ben ekonomistim” beyanındakiler tarafından alındığı için, geri döndürülemez hasarlar doğuruyor. Bir yeri onarırken diğer yanı tahrip ediyorlar." dedi.

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