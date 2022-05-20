Dünya yazarı Oğuz: Rekabetçi kur söylemi yeniden vizyona sokuldu

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, Türk Lirası'nın değerini düşürerek ihracatı artırmayı ve bu yolla cari fazla vermeyi hedefleyen "rekabetçi kur" söyleminin yeniden gündeme geldiğini belirtti.

Oğuz, "Rekabetçi kur söylemi yeniden vizyona sokuldu" başlıklı yazısında dolarda yaşanan artışa dikkat çekerek " dolar gördüğü yeri unutmaz. 18,6 TL’yi görmüştü ve FED’in de etkisiyle gözü yukarılarda. Kaldı ki arkasından enflasyon kovalarken yerinde sayması düşünülemezdi. Zaten özel sektör haftalardır 20 liranın üzerinden dolarize oluyor bile" diyerek şöyle devam etti:

"Faizi indirmek için dahi geçici bir süre yükseltmek gerekiyordu ve Naci Ağbal bunu yaptı fakat görevden alındı. Şimdi faizi yüzde 14’ten yüzde 80’e çıkarsan bile geçmiş olsun. Liralaşma dendi fakat tüm tedbirler(!) dolara hizmet eder oldu.

Bankalarda vadesinden çözülmeyi bekleyen 1,5 trilyon lira var ve KKM’nin yetmediği yerde kendine güvenli liman arayacak. Döviz, emlak, emtia, mal, mülk, altın, maden belki kripto… Ama asla lira değil. Ne hazindir ki kendi paramızdan kurtulma sürecinde tasarruf dolarlaşıyor, ekonomi boşalıyor."

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