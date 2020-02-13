Dünya yazarı Oğuz: Gençler bir günü 34 saat hissediyor

Dünya yazarı Şeref Oğuz, gençlerin aynı anda çok iş yaptığı ve çok ekranlığı yaşadığı için bir günü daha uzun hissettiklerini öne sürdü.

Oğuz, Yemek yerken ders çalışmak, alışveriş yaparken atıştırmak gibi birden fazla eylemi bir arada gerçekleştirme davranışları belirgin olarak gözlemleniyor. Harçlıklarının %22’sini giyime harcıyorlar. En sevilen markalar sorulduğunda ilk 10 markanın 8’ini giyim markaları oluşturuyor. Kişisel bakım ve spor aktiviteleri ise yaz aylarında üçüncü veya dördüncü büyük harcama kalemi olarak belirtiliyor." ifadesini kullandı.

Oğuz, "Gençlerin %74’ü Instagram’da gizli hesap kullanıyorlar. Bir nevi takipçilerini kendileri seçmek ve mahremiyetlerini korumak istiyorlar. Emojiler kuşkusuz gençlerin en sık kullandıkları ifade araçları…

Ipsos 360’ Teens Pulse Araştırması gibi çalışmaları daha sık yapalım ve şu anlı şanlı üniversitelerimizin sosyoloji kürsülerini biraz sahaya indirelim. En değerli varlığımız gençlerimizi daha yakından tanıyalım ki onlarla daha iyi bir yarın inşa edebilelim" düşüncelerini dile getirdi.

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