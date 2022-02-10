Dünya yazarı Oğuz: Doları 6,85 lirada 75 gün tutmanın maliyeti 140 milyar dolara patlamıştı; ya şimdi?

Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz, "Kura el freni nereye kadar? Ve hangi maliyetle? Acaba kaç balata daha yakacağız? Zira kendi doğal seyrinde duramıyor kur. Arazi meyilli ve enflasyon eğimi daha da artacak. El freni maliyetli mi? Evet… Doları 6,85 TL’de 75 gün tutmanın maliyeti bize 140 milyar dolara patlamıştı. Peki ya şimdiki kur istikrarının (!) maliyeti?" ifadelerini kullandı.

Oğuz, döviz kurlarını baskıyla bir seviyede tutmanın mümkün olmadığına ve alınan tedbirlerin işe yaramayacağına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Enflasyon varken kuru tutmak teoride olsa bile pratikte pek mümkün değil. Emtia fiyatları küresel arenada yükselmeye devam ediyor. Dünyadaki enflasyon dalgası bizi de etkiliyor. Yetmezmiş gibi FED’in faiz artışı da Mart’tan itibaren “faiz ithalatı” baskısı oluşturacak. Oyun sürecinde kural değiştirilmez. Sürekli kural değiştirirsen piyasa oyuncuları sana güvenmez."

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