Dünya yazarı Kerim Ülker: Demirören’in ortağı Sisal artık İtalyan değil, İrlandalı oluyor

Dünya yazarı Kerim Ülker, Milli Piyango’nun ortaklarında değişim yaşandığını yazdı. Ülker, “Demirören’in ortağı Sisal artık İtalyan değil, İrlandalı oluyor. İrlanda’nın en büyük gruplarından biri olan Dublin merkezli Flutter Entertainment, Sisal’ı satın alıyor” dedi.

Ülker, yeni ortaklığa ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Betfair, SkyBet, Poker Stars gibi markaların sahibi olan Flutter Entertainment İtalyan çevrimiçi oyun pazarındaki payını ikiye katlayarak yaklaşık yüzde 20'ye çıkaracağını söylediği bir anlaşmayla İtalyan oyun operatörü olan Sisal'ı 2.2 milyar dolara satın alıyor. İrlandalı şirket, bu satın almayla birlikte Türkiye ve Fas pazarlarına da girmiş olacak.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.