Dünya yazarı Aktaş: Yüksek kur, düşük cari açık ve düşük enflasyon arasında bir bağ yok

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın "düşük cari açık, yüksek kur ve düşük enflasyon" teorisini değerlendirdi. Aktaş, söz konusu üç unsurun arasında hiçbir ilişki olmadığını ve buna benzer herhangi bir örneğin geçmişte görülmediğini kaydetti. Aktaş, "Varsayalım teori doğru, neden kimse süre vermiyor?" diye sorarak yazısında şöyle dedi:

"Bu teorinin ne kadar zamanda sonuç vereceği, amaca ne kadar zamanda ulaşılacağı konusunda niye hiçbir şey söylenmiyor?

Hem bu yepyeni bir teori değil mi... Üretim bandına yeni konmuş bir teori...

Herhalde bu teoriyi icat edenlerin üretim bandına koydukları parçalardan nihai ürünü, yani sonucu ne zaman elde edecekleri konusunda bir fikirleri vardır. Yoksa yok mu?

Onlar da haklı! İşe yaramayacağını bildikleri bir teorinin ne zaman sonuç vereceğini nasıl söylesinler ki..."