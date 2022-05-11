Dünya yazarı Aktaş: Yeni konut paketi aslında vatandaşın döviz ve altınını bozdurmasını sağlamaya dönük

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, dar gelirlilerin ev sahibi olması için devreye alınan konut destek paketlerine ilişkin "Konut piyasasını desteklemek amaçlı görünen yeni paket aslında vatandaşın döviz ve altınını bozdurmasını sağlamaya dönük. Konut fiyatları öyle bir hal aldı ki bu faizle sıfır konut almak çok çok zor. Konut bedelinin yarısı kadar döviz ve altını olanlar için ise yüzde 0.89 faiz bulunmaz bir fırsat"

Aktaş, ilk el konutta 2 milyona kadar yüzde 0,99 faizle 10 yıl vadeli konut kredisinin aylık ödemesinin 28 bin lira olduğunu ve birikmiş parası olmayan vatandaşların bu paketten yararlanmasının imkansız olduğunu ifade etti. Aktaş, ikinci pakette ise yüzde 0,89 faiz oranı verilerek, döviz ve altın hesaplarının merkez bankasına satılması şartı getirildiğine ve bu paketin ikinci el konutları da kapsadığına dikkat çekerek şöyle dedi:

"Zaten asıl paket bu gibi duruyor da, uygulama tümüyle döviz ve altın bozdurma şartına bağlı görünmesin diye 2 milyon liraya kadar değeri olan konutlar için yüzde 0.99 faizli paket de projeye eklenmiş gibi.

Bu arada yüzde 0.89 faizli krediden yararlanmak isteyenlere dönük '1 Nisan’dan önce açılmış DTH' şartında tarih sınırlamasının talep durumuna göre daha yakın zamana çekilmesi de hiç şaşırtıcı olmaz. Zaten niye böyle bir tarih sınırlaması konmuştur, onu anlamak da zor. Hadi tarih koymak gerekiyordu, neden 1 Mayıs denmedi, o da belli değil. Muhtemeldir ki bu çalışma nisan ayında yapıldı ve tarih de 1 Nisan olarak belirlendi."

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