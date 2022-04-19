Dünya yazarı Aktaş: Yazın ucuz meyve sebze hayal olacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "TÜFE'ye bakmaktan kaynağa inmeyi unutuyor gibiyiz. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi son dört ayda tam yüzde 65 arttı. Bunun anlamı açık; yazın da ucuz meyve sebze hayal olacak" dedi.

"Gıda enflasyonunun kaynağı sayılabilecek tarım ürünleri üretici fiyat endeksinde deyim yerindeyse kıyamet kopuyor!" diyen Aktaş şöyle devam etti:

"Tarım ÜFE’de geçen yılın ekim-kasım aylarındaki yıllık artış yüzde 23-24 düzeyinde. Mart sonuna gelmişiz, yıllık artış yüzde 84’ü aşmış.

Tarım üreticisinin temel girdisi niteliğindeki motorin ve gübreye gelen rekor zamlardan sonra olacağı buydu zaten, başka ne beklenebilirdi ki. İşte sonuç; bir yılda yüzde 84’ü aşan maliyet artışı...

Bu maliyet artışı hiç kuşku yok ki perakende fiyatlara yansıyacak, zaten yansıyor.

Dolayısıyla yaz ayları geldiğinde geçmişteki gibi tarım ürünleri kaynaklı çok düşük TÜFE artışı görmek pek mümkün olmayacak.

Geçmiş yıllarda yazın kimi aylar negatif oranlar gerçekleşirdi, o dönemleri ise çoktan unuttuk bile."

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