Dünya yazarı Aktaş: Yapılan onca köprü, otoyol ve havaalanları insanların refahını artırmıyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK tarafından 2020 yılındaki gelir dağılımını gösteren “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını değerlendirdi. En zengin yüzde 5'lik kesimin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çeken Aktaş "Gelirden en çok pay alan yüzde 10’luk kesimin toplam payı 1.1 puan azalmış, bu da kalan yüzde 90 arasında paylaşılmış. Yüzde 90’lık kesimi oluşturan yüzde 5’lik grupların toplam gelirden aldığı pay ya aynı kalmış ya da 0.1 puanlık artışlar göstermiş." dedi.

Aktaş "Hanelerin gelirden aldığı pay yıllardır aynı düzeyde... Yani tam 'bir arpa boyu yol alamama' durumu yaşanıyor... Demek ki yapılan onca köprü, onca otoyol, onca havaalanı, onca şehir hastanesi insanların refahını artırmıyor; bunlar, yoksul kesimlerin gelirden daha çok pay almasını, yani özünde gelir dağılımı çarpıklığının iyileşmesini sağlayamıyor." ifadelerini kullandı.

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