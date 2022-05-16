T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dünya yazarı Aktaş: Yapılan onca köprü, otoyol ve havaalanları insanların refahını artırmıyor

"Bunlar, yoksul kesimlerin gelirden daha çok pay almasını, yani özünde gelir dağılımı çarpıklığının iyileşmesini sağlayamıyor"

16 Mayıs 2022 08:33

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, TÜİK tarafından 2020 yılındaki gelir dağılımını gösteren  Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” sonuçlarını değerlendirdi. En zengin yüzde 5'lik kesimin milli gelirden aldığı payın azaldığına dikkat çeken Aktaş "Gelirden en çok pay alan yüzde 10’luk kesimin toplam payı 1.1 puan azalmış, bu da kalan yüzde 90 arasında paylaşılmış. Yüzde 90’lık kesimi oluşturan yüzde 5’lik grupların toplam gelirden aldığı pay ya aynı kalmış ya da 0.1 puanlık artışlar göstermiş." dedi.

Aktaş "Hanelerin gelirden aldığı pay yıllardır aynı düzeyde... Yani tam 'bir arpa boyu yol alamama' durumu yaşanıyor... Demek ki yapılan onca köprü, onca otoyol, onca havaalanı, onca şehir hastanesi insanların refahını artırmıyor; bunlar, yoksul kesimlerin gelirden daha çok pay almasını, yani özünde gelir dağılımı çarpıklığının iyileşmesini sağlayamıyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın

Alaattin Aktaşen zengingelir dağılımıyolhavalanırefah
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24