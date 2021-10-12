Dünya yazarı Aktaş: Üniversite mezunlarının moto kurye olarak çalıştığı bir ülkede, gerçek işsiz sayısı 4 milyon olabilir mi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan işsizlik verilerini köşesinde değerlendirdi. Aktaş, işsizlik rakamlarının sağlıklı bir şekilde ölçülebilmesinin zor olduğunu, ancak yine de TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçekten uzak olduğunu ifade etti. Aktaş "Sokaktaki gerçek, TÜİK’in verileriyle uyuşmuyor. Üç beş kişilik iş için binlerce başvuru yapılıyor olması herhalde bir gösterge" diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Üniversite mezunlarının moto kurye olarak çalışmak durumunda kaldığı bir ülkede gerçek işsiz sayısı 4 milyon, işsizlik oranı da yüzde 12 dolayında olabilir mi?



İnşaat mühendisi olmuş genç moto kurye olarak çalışıyor. İktisat ya da işletme mezunu genç kızlar bir markette kasiyer olabilmeye uğraşıyor. Bazı bölümleri tercih edenler belki üniversite sınavını kazandıklarında mutlu oluyor ama daha okula adım attıkları gün mezun olduklarında ne yapacaklarının kaygısına düşüyor.



En küçük ilde bile birkaç üniversite... Niteliği giderek düşen öğretim üyesi kadrosu... Bazı bölümlerin hiç tercih edilmez hale gelmesi... Ve hekimlerin bile işsiz kalacağı bir döneme doğru koşar adım ilerleyen bir sistem...



Ama olsun; en azından görünürde işsiz sayımız 4 milyonun altında ya, işsizlik oranımızı da yüzde 12’lerde tutuyoruz ya, yeter!"