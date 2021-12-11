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Ekonomi

Dünya yazarı Aktaş'tan yeni ekonomi modeli göndermesi: Bir beyin cerrahı 'Bu sefer beyin ameliyatını bacaktan girerek yapacağım' diyor...

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Çizgi: Tan Oral

11 Aralık 2021 14:07

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, iktidarın 'yeni ekonomi modeli'ne atıfta bulunarak, bir beyin cerrahının ameliyatını 'bacaktan girerek yapmasına' benzetti. 

İktidarın Türkiye'nin faizleri düşük tutarak ekonomik büyümeyi ve ihracat potansiyelini rekabetçi kur ile sağlamak yönündeki politikasına ekonomistlerden tepkiler gelmeye devam ediyor. 

Dünya yazarı Aktaş, Twitter hesabından yaptığı "beyin cerrahı-hasta" benzetmesi ile Türkiye'nin "ameliyat masasında olduğunu ve hayati fonksiyonlarının kötüye gittiğini" ifade etti. 

Aktaş, şu ifadeleri kullandı: 

"Bir beyin cerrahı 'Bu sefer beyin ameliyatını bacaktan girerek yapacağım' diyor ve 'Olur mu, tüm iç organları mahvedersin, aman ha' şeklindeki uyarılara kulak tıkayarak operasyona başlıyor. Hasta hâlâ ameliyat masasında ve hayati fonksiyonları giderek kötüleşiyor." 

Alaattin Aktaşdünyadünya gazetesi
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