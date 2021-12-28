Dünya yazarı Aktaş: Sanayici yüksek fiyatla hammadde almış ama kur düştü diye ürününü zararına satacak öyle mi; bunlar boş beklentiler

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası tarafından dün açıklanan iktisadi yönelim anketine ilişkin olarak "Ne zaman ki faiz indirimi başladı, yani eylülde indirime gidildi ve devamı geldi, reel sektörde de maliyetler arttı, zamlar başladı ve genel gidişata dönük kaygılar tırmandı" dedi.

Aktaş, eylül ayında ankete katılanların yüzde 35,3'ünün fiyatların artacağını söylerken, bu oranın aralık ayında yüzde 59,9'a çıktığını ifade etti. Yine aynı ankete göre firmaların yüzde yüzde 62,5'inin birim maliyetlerinin artığı görüşünü paylaştığına dikkat çeken Aktaş, "Fiyatlar işte bu nedenle düşmez" diyerek yazısında şunları kaydetti:

" 'Kur düştü, fiyatlar da düşecek.'

Bunun mümkün olması için üretim sırasında bünyeye giren kur zehrinin atılması gerektiğini hep vurguluyoruz.

Sanayici yüksek maliyetle hammadde almış, ara mal almış ve bunları kullanarak yüksek maliyetli bir üretim gerçekleştirecek ama kur düştü diye nihai ürününü daha ucuza, hatta zararına satacak, öyle mi!

Ya da zincir marketler 10 liraya aldığı bir ürünü, kur düştü diye 8 liraya satacak!

Bunlar boş ve gerçekleşmeyecek beklentiler.

Ama diğer yanda kurdaki gerilemeye çok duyarlı olan akaryakıt fiyatları olduğu yerde kalacak. Doğalgaz fiyatları değişmeyecek...

Sonra, 'Hani nerede ucuzluk' diye market market gezip hafiyeliğe soyunacağız."