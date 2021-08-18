Dünya yazarı Aktaş: Müteahhitler yeni inşaat yapmaya girişmek zorunda; sektörün çarkının dönmesi gerekiyor

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde "Konut inşaatına yeniden hız veriliyor" adlı bir yazı kaleme aldı. Aktaş, "İnşaat sektörü konut yapımında 2017'deki zirveden sonra frene basmış ve izleyen üç yıl tamamlanan konut sayısı yeni başlananlardan fazla gerçekleşmişti. Belli ki eldeki ruhsat stoku eridi ve bu yıl inşaat ruhsatına yeniden yüklenildi" sözleriyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yeni yapı ruhsat belgesi sayılarını değerlendirdi.

Aktaş, "Yeni inşaat yapmak kaçınılmaz" diyerek şöyle yazdı:

"Müteahhitler 2017 sonuna kadar yüklü sayıda inşaat ruhsatı almış ve bunlarla konut yapmış; sonraki üç yılda bu ruhsatlara konu olan konutlar tamamlanıp kullanıma hazır hale gelmiş.

Kullanım izni almış konutların ne kadarının satıldığını, ne kadarının stokta olduğunu bilmek pek kolay değil, hatta pek mümkün de değil. İlk el konut satışıyla bu veriyi kıyaslamak pek sağlıklı sonuç vermiyor. Çünkü kentsel dönüşüme konu olan konutlar için tabii ki yapı kullanım izin belgesi düzenleniyor ama bu konutların çoğu satış istatistiklerine yansımıyor.

Tekrar başa dönersek, açıklanan veriler yeni inşaat yapma eğilimindeki belirgin artışa işaret ediyor. Müteahhitlik kesimi bir dönem ruhsatını almış, inşaatını yapmış bitirmiş, şimdi yeni inşaat yapmaya girişiyor, biraz da girişmek zorunda. Sektörün çarkı döndürmesi gerekiyor.

Biliniyor ki alınan ruhsatlarla hemen inşaata başlanılması şart değil, bir süre var ama ruhsata konu daire sayısındaki artış bizi gelecekte yine bollaşacak bir konut arzının beklediğini gösteriyor."

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