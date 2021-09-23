Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası piyasaları faiz indirimine gitmekle korkutup, faizin sabit kalmasına razı etti

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası tarafından açıklanacak faiz kararı için "Son dönemde çekirdek enflasyon ön plana çıkarılıp sanki faiz indirimine gidileceği mesajı verilince, bu söylem piyasalar tarafından 'Demek ki faiz artışı söz konusu olmayacak' şeklinde okundu ve böylece Merkez Bankası'nın eli rahatladı" dedi. Aktaş, "Merkez Bankası piyasaları bir anlamda faiz indirimine gitmekle korkuttu ve faizin sabit kalmasına razı etti" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Ne zaman ki yıllık TÜFE artışı politika faizini aştı, Merkez Bankası bir anda söylem değiştirdi. Politika faizi için manşet enflasyonun değil, çekirdek enflasyonun dikkate alınmasının daha doğru olduğu dile getirildi.

Bu söylem değişikliği elbette eleştirilir, eleştirilmelidir de. Buna ister 'Dere geçerken at değiştirmek' deyin, ister 'Kendine yontmak', ister başka bir ad takın; yaklaşımdaki bu değişiklik oluşan yeni duruma göre ortaya konulmuştur ve özünde doğru değildir.

Ama kabul etmek gerekir; işe yaradı.

Bu söylem değişikliğine gidilmeseydi bugünkü toplantıya dönük beklenti tümüyle faizin artırılması gerektiği yönünde olurdu. Çünkü bir anlamda söz verilmiş, politika faizinin enflasyonun altında olmayacağı ifade edilmişti. Yüzde 19.25’lik enflasyona göre de politika faizinin artırılması gerekirdi.

Ne var ki işte o söylem değişikliği kamuoyunda 'Merkez Bankası faizi düşürmek için her yola başvuracak, bunun yolu da bu söylem değişikliğiyle yapılıyor, demek ki 23 Eylül’de faiz artışı yok' şeklinde okundu.

Bu okuma, Merkez Bankası’nın elini rahatlattı. Merkez Bankası’nın üstünde şimdi en azından “Faiz artırılmalı” baskısı yok."