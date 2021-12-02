Dünya yazarı Aktaş: Merkez Bankası hem faizin, hem döviz kurunun aynı zamanda düşük tutulamayacağı bilinmiyor olabilir mi?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın döviz kurlarını düşürmek için rezerv satmasını değerlendirdi. Aktaş söz konusu satışla doların 13 liranın altına düştüğünü ancak kısa sürede tekrar bu seviyelerin üstüne çıktığı aktardı. Aktaş köşesinde ''Merkez Bankası’nın elinde bir atımlık barut olduğunu bilmeyen var mı? Dolayısıyla Merkez Bankası piyasaya nasıl güçlü bir şekilde müdahale etsin; zaten sattığı döviz kendisinin değil ki! Ayrıca hem faizin, hem döviz kurunun aynı zamanda düşük tutulamayacağı bilinmiyor olabilir mi? Bu nasıl bir yaklaşımdır, anlamak mümkün değil!'' dedi.

Aktaş yazısında şunları söyledi:

''Siz her kademede; siyasette ve bürokraside gün geçmeyecek ki dövize doping olacak şekilde faizin indirileceğini söyleyecek, ardından da kur yükseliyor diye emaneten elinizde bulunan dövizi satmaya kalkışacaksınız.

Sonuç; çok kısa süreli bir kur düşüşü...

Ara ara döviz satılsa da bunun sonu yok! Piyasa elinizi görüyor, bu oyundan galip çıkmanız mümkün değil!''