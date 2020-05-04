Dünya yazarı Aktaş: Meğer ihracatın öyle tırmanıp gittiği yokmuş, sayılar bunu doğrulamıyor!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Bir dönem sürekli olarak ihracatın tırmanıp gittiğinden, çok hızlı artış gösterdiğinden dem vurduk ya, sayılar bunu doğrulamıyor. Yıllık ihracat 178 milyar dolar ile 182 milyar dolar arasına sıkışıp kalmış. On beş aylık bir dönemden söz ediyoruz; çok dar bir bant söz konusu. Meğer ihracatın öyle tırmanıp gittiği yokmuş!" düşüncesini dile getirdi.

Aktaş, "İthalatta ise belirgin bir çanak eğrisi oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında 225 milyar dolar olan yıllıklandırılmış ithalat, yaz aylarında 203 milyar dolara kadar geriledi. Sonrasında yeniden artmaya başlayan yıllık ithalat son olarak bu yılın mart ayında 215 milyar doları aştı. Ancak yıllık ithalatın çanın başlangıç noktası olan 225 milyar dolara yeniden çıkacağı en azından kısa vade için pek beklenmemeli." ifadesini kullandı.

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