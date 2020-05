Dünya yazarı Aktaş: Koronavirüs için de aynı terane, neymiş, bu süreçten tüm ülke olarak daha da güçlü çıkacakmışız!

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, hükûmetin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası için "Bu krizden güçlenerek çıkacağız" ifadesini eleştirdi. Aktaş, "Ekonomik kriz yaşıyoruz; söylenen 'Bu krizden güçlenerek çıkacağız'. Deprem yaşıyoruz; söylenen yine aynı. Şimdi korona belası, bir ülke böyle bir salgından da mı güçlenerek çıkarmış!" düşüncesini dile getirdi.

Aktaş, "Şimdi Koronavirüs için de aynı terane. Neymiş, bu süreçten tüm ülke olarak daha da güçlü çıkacakmışız.Bırakın ekonomide yaşanan ve telafisi çok zor olan sıkıntıları, can kayıplarını ne yapacağız. Türkiye olarak bu felaketi birkaç bin can kaybıyla atlatabilirsek teselli bulacak durumdayız. Güçlenerek çıkmak nasıl olacak peki! Soruyu değiştirelim; ne demek güçlenerek çıkmak! Can kaybı yaşadığımız bir felaketten bırakın güçlenerek çıkmayı, kayıpsız çıkmaktan bile söz edilemezken..." görüşünü savundu.

Aktaş yazısında şunları kaydetti:

"Son günlerde birkaç kez yazdık. Tekrar etmekte sakınca yok. Mevcut durumda 4.4 milyon işsiz var; sokağa çıkamadıkları için çalışamayanların sayısı 1.4 milyon; bu gidişle bir 4 milyon işsiz daha ortaya çıkabilir; toplam sayı yaklaşık 10 milyon. Yani çalışmak isteyen her üç kişiden birinin işsiz kaldığı ya da kalacağı (turizm için kalacağı diyoruz) günler söz konusu. 4 milyonluk ek çok büyük görülebilir; unutmayalım süreç uzarsa çok sayıda işveren konumundaki işletme sahibi de işsiz kalacak. Bu insanlar Koronavirüs bitip işlerine kavuştuğunda bile çok zor koşullarda bir dönem yaşamış olmayacak mı? O kötü dönemi yok mu sayacağız? Şimdi girişteki soruyu soralım. Koşullar normalleştiğinde dipten döndüğümüz için mi kendimizi güçlenmiş hissedeceğiz, yani aslında kaybettiğimizi bulduğumuz için mi, yoksa ne gibi gelişmeler yaşanacak da işimizi kaybettiğimiz günden daha iyi olacağız?"

