Dünya yazarı Aktaş: Konutta ikinci el arzın asıl kaynağı ekonomik sıkıntıya düşenlerin zorunlu satışları gibi

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, "Üste para koyarak sıfır konut almak için mevcudu satanlar olabilir ama ikinci el arzın asıl kaynağı, sanki ekonomik sıkıntıya düşenlerin zorunlu satışları gibi" dedi.

Aktaş, insanların zor durumda kalarak ikinci el konutlarını elden çıkardığının muhtemel olduğuna işaret ederek şöyle dedi:

"Ekonomik zorluk çekenler ve borcu giderek artanlar konutlarını satmak durumunda kalıyor. Belki birden fazla olan konutun biri satılıyor, belki bir tane olsa bile zorunluluktan o satışa çıkarılıyor.

Yoksa şu dönemde konut fiyatları her geçen gün artarken başka gerekçeyle konut satmak hiç akıl karı görünmüyor.

Bir insanın oturduğu evi borçlarını ödemek ya da işyerinin kapanmasını önleyebilmek adına satmak durumunda kalması çok acı!

Ama büyük fotoğraf sanki bize bunu söylüyor.

Evet, konut talebi canlı, konuta talep çok fazla ama konut arzının kaynağı nereden diye de bakmak gerekiyor."

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