Dünya yazarı Aktaş: KKM'yi çok çabuk tükettik

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, dövizin yükselişine işaret ederek "Bunda dış etkenler de rol oynuyor kuşkusuz ama asıl nedenin yanlış kararlar olduğu ortada. Uzun soluklu olabilecek önlemler alınamayınca, ortaya şöyle herkesin benimseyip okuyacağı bir roman çıkarılamayınca biz hikaye yazıyoruz." dedi.

Aktaş kur korumalı mevduatın (KKM) bir "hikaye" olduğunu ifade ederek "Bizi yaz aylarına kadar, turizm döviziyle elimizin bollaşacağı zamana kadar idare edecek bir hikaye. Ama çok çabuk tükettik, hemen okuyuverdik!" dedi. Aktaş şöyle devam etti:

"Şimdi artık yeni bir hikaye lazım. Ama dağarcığımızdan hikaye bile çıkmıyor artık. Kala kala masala kaldık! Güzelce ambalajlanmış olan konut destek paketi de son masalımız işte.

Üç ayak var; yüzde 0.99 faizli sıfır konut ayağı tümden sakat!

Amaç ikinci ayaktan, yani döviz ve altınını bozdurana kolaylık sağlamak suretiyle verilecek krediden dolayı bir kaynak sağlamak.

Bir de kaynak aktarmak var tabii ki... Bu tür paketlerin olmazsa olmazı zaten!

Ama bu paket hikaye bile değil ki, olsa olsa küçücük bir masal.

Bakın okundu bitti bile!

Kaç kişi bu olanaktan yararlanıp konut sahibi olabilecek?

Ya da hangi gelir düzeyindekiler?"

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