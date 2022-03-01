Dünya yazarı Aktaş: Kişi başına gelir hâlâ 2007’deki düzeyin bile altında

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, 2021'de Türkiye ekonomisinin yüzde 11 büyümesini değerlendirdi. Aktaş, kişi başına düşen milli gelirin 9 bin 539 dolar olduğunu hatırlatarak "GSYH büyüklüğü önceki üç yılın, kişi başına gelir de önceki iki yılın üstünde. Yani gidişat iyi! Acaba öyle mi, gidişatımız gerçekten iyi mi? Biraz daha geri dönerek değerlendirme yapmak gerekir." dedi.

Aktaş "Kişi başına gelirde 2013 yılında 12.582 dolara kadar çıkmışız. Sonra iniş başlamış. Hem de ne iniş! Pandeminin de etkisiyle kişi başına gelir 2020 yılında 8.597 dolara kadar gerilemiş. 2013’te 12.582, 2020’de 8.597... Yani kişi başına gelirin üçte biri gitmiş, bu dönemde yaklaşık 4 bin dolarlık kayıp var. Kişi başına gelir 2007 yılında 9.735 dolar düzeyinde oluşmuştu. 2021 yılına gelmişiz; bir önceki yıla göre arttığı için mutlu olduğumuz kişi başına gelir 9.539 dolar ve 2007’deki düzeyin bile hala altında. " ifadelerini kullandı.

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