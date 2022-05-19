Dünya yazarı Aktaş: Kambiyo kontrolü finansal intihar olur

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, yükselişe geçen dolar kurunun kaynak bulunmazsa önünün alınamayacağına işaret ederek, hükümetin önünde iki seçenek olduğunu belirtti. Aktaş bu seçeneklerin maliyeti ne olursa olsun kaynak bulunulması ya da ekonomi daha fazla bozulmadan erken seçime gidilme ihtimali olarak açıkladı.

Üçüncü bir seçeneğin de kambiyo kontrolü getirilmesi olduğunu belirten Aktaş, bunun "finansal intihar" olacağını ifade etti.

Aktaş, yazısında kambiyo kontrolüne ilişkin şunları kaydetti:

"Yani tasarruf sahibine 'Paranın tümünü çekemezsin, şu kadar çekebilirsin' ya da son çare olarak da 'Dövizini TL’ye çevirdim' denilir.

Ancak bu Türkiye’nin finansal anlamda intiharı olur ve bize göre böyle bir yanlışa düşülmez. Düşülmemelidir de!

Bugün tutar 'Bankadaki döviz hesabına kısıtlama koydum' derseniz, vatandaşa örtülü biçimde “Ben dövizle mücadelede yenildim” demiş olursunuz ve herkes döviz almaya koşar. O zaman da kambiyo kontrolünü sınırlıdan öteye taşımak gerekir ki böyle bir adım Türkiye’yi dünyadan koparır.

Ayrıca, vatandaşta 'Bugün dövize el koyan yarın bankadaki TL tasarrufuma da el koyar' düşüncesi oluşur, bu sefer bankalar TL mevduat çekilişiyle baş edemez olur."

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