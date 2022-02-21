Dünya yazarı Aktaş: İlk kez oy kullanacak gençler parti kursa Meclise dördüncü parti olarak girebilirler; genç seçmen bu kadar önemli

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yaşam memnuniyeti araştırmasını değerlendirdi. Aktaş, araştırmaya göre 2021'de her 100 gençten 44'ünün mutsuz olduğunu ifade ederek "Sahi biz ne yaptık; ne yaptık da genç nüfusu böylesine bir mutsuzluk içine sürükledik? Uzun yıllar her 100 gençten 60’ı 65’i mutluyken, ne yaptık da bu sayıyı geçen yıl 44’e düşürdük." diye sordu.

Söz konusu verilerin bir "seçim anketi" olarak değerlendirilebileceğine işaret eden Aktaş, şunları kaydetti:

"Yaşları 18-23 arasında olan nüfus 7.9 milyon. Bu gençlerin 23 yaşında olanlarının bir kısmı, belki 400 bin kadarı bir önceki seçimde oy kullandı. Yani şu durumda ister 2023 haziranında, ister daha önce yapıldığında yaklaşık 7.5 milyon genç ilk kez sandığa gidecek. Seçime kadar geçecek sürede oy kullanma yaşına gelecek yeni seçmenle birlikte sayı belki 8 milyona çıkacak.

Son duruma göre Türkiye’deki seçmen sayısı 64 milyon olarak tahmin ediliyor. Uzun yılların eğilimleri bu seçmenlerin yaklaşık yüzde 90 kadarının, yani 57.5 milyonunun sandığa gidebileceğini gösteriyor.

Yaklaşık 8 milyon genç seçmenin de yüzde 90’ının sandığa gitmesi durumunda oy kullanacakların sayısı 7.2 milyon kadar olacak. Bu da, 57.5 milyon içinde yüzde 12.5’lik bir pay demek.

Bir varsayım olarak şunu söylemek mümkün:

İlk kez oy kullanacak gençler bir parti kursa ve oylarını o partide toplasa Meclise dördüncü parti olarak girme şansına sahipler.

Genç nüfus ve genç seçmen bu kadar önemli.

Ve genç seçmen bu kadar mutsuz.

Bu mutsuzluğun kaynağına inebilen ve gençlere umut verebilen ittifak ilk seçimde rakibine büyük üstünlük kuracak demektir."

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