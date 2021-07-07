Dünya yazarı Aktaş: Gıdaya gelen zamlar, vatandaşın açıklanan ortalama orana kuşkuyla bakmasında en büyük etken

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve vatandaşların da açıklanan verilere inanmadığını yazdı. Bunun sebebi olarak ise vatandaşların asıl harcamalarının gıda maddelerine yaptığını, gıda maddelerinde ise büyük artışlar yaşandığına işaret etti.

Aktaş "Vatandaş açıklanan enflasyon oranlarına inanmıyor. Bu tartışma götürmeyecek bir gerçek. Oran, tahmin edilenden yüksek bile açıklansa, bu sefer de “Gerçek çok daha yüksekti, ancak buraya indirebildiler” diye fikir yürütülüyor, görüş dile getiriliyor" diye yazdı.

Aktaş, her ailenin kendine göre bir enflasyonu var diyerek "Toplumun büyük bir kesimi harcamasının çok önemli bir bölümünü gıdaya ve zorunlu harcamalara ayırmak durumunda kaldığı için bu harcamasındaki artışı çok doğal olarak 'Enflasyon oranı budur' diye okuyor" dedi.

Vatandaşların harcamalarının çoğunluğunu gıda maddeleri oluşturduğu için verilen ortalama enflasyona inanmadıklarını söyleyen Aktaş şöyle yazdı:

"Vatandaş her 100 liralık harcamasının 26 lirasını gıdaya yapıyor. Bu 26 lira, dar gelirli vatandaşlarda belki 30’a, 40’a, 50’ye çıkıyor. Dolayısıyla gıda maddelerine gelen zamlar vatandaşın açıklanan ortalama orana kuşkuyla bakmasında en büyük etken."

Enflasyon oranının nasıl yüzde 17,53 olarak açıklandığını ise Aktaş şöyle ifade ediyor:

"Haziran ayı itibarıyla yıllık fiyat değişimine konu 387 kalem mal ve hizmet var. Bu 387 kalem mal ve hizmetteki zam ve fiyat düşüşü dağılımı şöyle; 5 kalemde yüzde 100'ün üstünde, 11 kalemde yüzde 50 ile yüzde 100 arası, 189 kalemde yüzde 17.57 ile yüzde 50 arası, 159 kalemde sıfır ile yüzde 17.57 arası artış oldu. Üç kalemde fiyatlar değişmedi. 20 kalemde ise fiyatlar geriledi. Ortalama artış da böylece yüzde 17.53 olarak hesaplandı."

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