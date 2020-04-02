Dünya yazarı Aktaş: Gerçekçi olalım, bu koşullarda işten çıkarmalar önlenemez

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm sektörleri etkilediğini belirterek işten çıkarmaların devam edeceğini belirtti.

Aktaş bugünkü yazısında, "İşçi çıkarmak yasaklansın' yanlış bir ifade. İş yeri kapanan işletmelerin işçi çıkarmaktan başka çaresi yok. Önemli olan bu işçilere devletin sahip çıkması ve ücretlerin bir şekilde belli ölçüde de olsa ödenmesi. Yapılması gereken bu." düşüncesini dile getirdi.

Aktaş, "Bir kere bir işçinin işten çıkarılması için en temel şart hala çalışıyor olmasıdır. Oysa daha şimdiden zaten yüz binlerce kişi işini kaybetti. Özellikle hizmetler sektöründe çalışan mı kaldı! Kafeteryayı, kahvehaneyi, lokantayı, berberi, kuaförü kapatacaksınız, ama buralarda çalışanlar için özünde hiçbir şey yapmayacaksınız. Yalnızca buralarda çalışanlar değil ki, buraların sahipleri, işletmecileri de işsiz kaldı. Elde avuçta ne varsa yakında tüketmiş olacaklar." ifadesini kullandı.

Aktaş, "Önlemler vatandaşa doğrudan dokunmalı" görüşünü savundu.

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