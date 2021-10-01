Dünya yazarı Aktaş: Geniş vatandaş kitlesini mi gözeteceğiz, marketler yüzünden zor duruma düşen esnafı mı?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "3 harfli marketler şehir dışına taşınacak" ifadesini değerlendirdi. Aktaş "Burada sorun küçük esnafı yok ettiği öne sürülen zincir marketlerle mücadeleyse üç harfli olanlar dışındakilere karşı ne yapılacak? Üç harfliler denilerek bir sınıfl andırmaya gidilmek isteniyorsa burada ölçü ne? " diyerek yazısında şöyle dedi:

"Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de şehir dışı neresidir, söyler misiniz?

Hadi onu da buldunuz, yerler tamam. Üç harfli diye ifade ettiğiniz marketlerin 30 bine yakın şubesi var. Demek ki 30 bin bina inşa edeceksiniz. Onların çıkacağı 30 bin işyeri de boş kalacak.

Bu marketlerin her birinde 5 kişi çalışıyor olsa her gün en az 150 bin kişiyi kilometrelerce taşımak gerekecek.

Eleştiri okları yöneltilen bu marketleri vatandaş niye tercih ediyor diye de düşünmek gerek. Çünkü buralar ucuz alışveriş yapılabilen yerler. Hem öyle olmasa vatandaş bu marketlere ayakta kalmalarını sağlayacak şekilde ilgi gösterir miydi? Buralar çoğaldı diye esnaf dükkanını niye kapatıyor sorusuna da cevap aramak gerekmez mi? Demek ki bu tür yerlerin vatandaş açısından avantajı var. Bir karar verelim; geniş vatandaş kitlesini mi gözeteceğiz, bu marketler yüzünden zor duruma düşen esnafı mı?

Buralardan alışveriş yapan insanlar şehir dışındaki yeni yerlere gidebilecek mi? Avrupa’dan örnek vermek kolay, oradaki ulaşım olanaklarıyla, insanların taşıt sahipliğiyle biz kıyaslanabilir durumda mıyız?"