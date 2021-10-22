Dünya yazarı Aktaş: Faizi yüzde 16'yla enflasyonun altına düşürmek padişah fermanını andırıyor; 'biz böyle belirledik, uygulana!'

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası'nın faizleri 200 baz puan indirerek, yüzde 16'ya çekmesini köşesinde değerlendirdi. Aktaş, Merkez Bankası'nın faizi belirlerken "çekirdek enflasyon dikkate alınır" söylemini hatırlatarak faizi, Orta Vadeli Plan'da (OVP) beklenen manşet enflasyonun bile altına indirdiğini aktardı. Aktaş kararı "Yüzde 16 ile yıllık enflasyon tahmininin bile altına düşürülen faizle birlikte söylenen padişah fermanını andırıyor: 'Biz böyle belirledik, uygulana!' "

Aktaş'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Orta vadeli programa göre 2021 enflasyonu yüzde 16.2 bekleniyor. Bu düzey hayal ötesi ya, diyelim gerçekleşecek. Sizin faizinin şimdi yüzde 16 ve 'Yıl sonuna kadar faiz indirimi için sınırlı bir alan kaldı' diyorsunuz. Yani indirim devam edecek ama daha yavaş. Manşeti geçtik, çekirdeği geçtik, tahmini geçtik... Sahi siz faizi neye bakarak belirliyorsunuz? Yoksa 'Biz böyle uygun gördük, uygulana' biçiminde padişah fermanı benzeri yaklaşım mı sergiliyorsunuz?"