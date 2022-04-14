Dünya yazarı Aktaş: Faiz aşağı gidince inşaat maliyetleri de tırmandı, konut fiyatları da...

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, artan konut fiyatlarının sebebinin eylül ayında başlatılan faiz indirimi olduğunu belirterek "Faiz aşağı gidince inşaat maliyetleri de tırmandı, konut fiyatları da... Enflasyonun çok altındaki faiz yüzünden elindeki birikimi her gün eriyen vatandaş konutu bir seçenek olarak gördü." dedi.

Aktaş, inşaat maliyetlerinin faiz indirimi öncesinde yatay seyrettiğini, maliyetlerin eylülden sonra yükselişe geçtiğini paylaştığı bir grafik üzerinden şöyle anlattı:

"İnşaat maliyetleri 2021'in ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 28 le yüzde 44 arasında artmış. Aynı dönemde konut fiyatlarındaki artış da yüzde 30 ile 33 arasında kalmış.

İnşaat maliyetlerinde şubat itibarıyla yıllık yüzde 90, konut fiyatlarında ocak itibarıyla yüzde 77 artış var.

Enflasyon yüzde 60’ın üstüne çıkmış, vatandaşa verilen faiz yüzde 15’lerde, 16’larda...

Şu durumda vatandaş ne yapsın, gücü yeten konut almaya koşuyor. Konut alamayan, küçük de olsa, uzakta da olsa bir arsam olsun diyor.

Sonuçta aslında faiz indiriminin yol açtığı gereksiz bir konut talebi doğmuş oluyor. Gereksiz, çünkü çoğu kişi tasarruflarına enflasyona yakın bir getiri elde edebilse konut peşinde koşmayacak.

İşte 'Aman param erimesin, bir yere bağlayayım' telaşı da karşımıza konut talebi olarak çıkıyor ve arz-talep dengesi işliyor, fiyatlar tırmanıyor."

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