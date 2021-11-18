Dünya yazarı Aktaş: Erdoğan'ın keskin çıkışından sonra faiz indirimi 1 puandan çok daha fazla olabilir

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün faize ilişkin açıklamalarına değinerek "Merkez Bankası'nın bugünkü toplantıda faizi 1 puan aşağı çekmesi bekleniyordu ki indirim Erdoğan'ın açıklamasıyla ucu açık hale geldi. Artık faiz bugün çok daha fazla indirilse bile şaşırtıcı olmayacak" dedi.

Aktaş yazısında Erdoğan'ın dün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara atıfta bulunarak "Erdoğan öylesine net bir çizgi çekti ki, Merkez Bankası’nın bugün faizi sabit tutmak gibi bir şansı hiç mi hiç kalmadı. Merkez Bankası’nın geçen ayki açıklamasında yer verdiği 'İndirim için fazla alan kalmadı' ifadesinden yola çıkarak bugünkü faiz indirimini 1 puan olarak beklediğimizi belirtmiştik. Ancak Erdoğan’ın çok keskin bu çıkışından sonra artık faiz indiriminin ucu açık; indirim 1 puandan çok daha fazla olabilir" dedi.

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