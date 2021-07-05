Dünya yazarı Aktaş: Ekonomide yapılan hatalar gelecekte iktisat fakültelerinde ders olarak okutulacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü yazısında Türkiye'nin son 1.5 yılda ekonomi yönetiminde yaptığı hatalara değinerek "İktisat fakülteleri bir gün ders olarak okutacak" isimli bir yazı kaleme aldı.

Aktaş, söz konusu dönemle ilgili olarak "2020'den bu yana geçen bir buçuk yıl... İktisat kitaplarında yer açın, hangi hatalar yapılırsa ne gibi maliyetler ortaya çıkarmış, örnek dönem..." dedi ve ekledi:

"On ayda 13 milyar dolarlık yabancı çıkışına yol açan politikadan dönüş ve bu sayede dört ayda 5 milyar giriş, ardından tam anlaşılamayan bir politika ve son dört ayda yeniden 1.3 milyar dolarlık çıkış..."

"Geçen yıl yabancı çıkışında rekor yaşandı"

Aktaş, Türkiye'den geçtiğimiz yılda hiç olmadığı kadar yabancı yatırımcının çıkış yaptığını dile getirdi.

Bahse konu çıkışın sebebi olan hataların ise bir gün iktisat fakültelerinde ders olarak okutulacağını ifade ederek şöyle yazdı:

"İktisat fakültelerinde belki yakın zamanda değil ama herhalde gelecekte Türkiye’nin son bir buçuk yılda faizde yaşadığı dalgalanma, bu dalgalanmaya nelerin yol açtığı ve bütün bunların sonucunda portföy yatırımlarının nasıl iniş çıkışlı bir grafik çizdiği ders olarak okutulacaktır.

Yurtdışı yerleşiklerin Türkiye’deki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi yatırımlarına ilişkin veri seti gösteriyor ki geçen yılki gibi bir çıkış şimdiye kadar hiç yaşanmadı. Özellikle geçen yılın ilk on ayı yabancının arkasına bakmadan kaçtığı bir dönem oldu."

"Öz eleştiri yapan var mıdır?"

Aktaş, yazısının devamında ise şöyle yazdı:

" 'Döviz, döviz' diye inlediğimize, swap yapabilmek için fellik fellik ülke aradığımıza göre 'Aman ne güzel oldu, ne iyi oldu, yabancılar çıktı gitti' diyen yoktur. Peki şu durumda 'Biz geçen yıl ne gibi hatalar yaptık da bu duruma düştük' diye özeleştiri yapan, dile getirmese de içinden sessizce yapan var mıdır?

Onu bilemeyiz. Ancak tahmin yürütebiliriz. Galiba bir dönem bu özeleştiriyi yapanlar oldu. Hani geçen yıl kasımda Merkez Bankası’nda bir operasyona gidilmişti ya, işte o dönem.

'Enflasyonun nedeni olan faiz' artırıldı, faiz artırılınca yabancı çıkışı durdu hatta tam tersine giriş başladı, döviz hızla geriledi... Tam işler biraz normalleşir gibi olmuştu ki nedeni hala tam anlaşılamayan bir şekilde Merkez Bankası’nda bu sefer de mart operasyonu yapıldı.

Marttan bu yana 'enflasyonun nedeni olan faiz' aşağı çekildi mi, hayır. Faiz yüksek olduğu halde kur yeniden artmaya başladı mı, evet. Peki ne anladık biz bu mart ayı operasyonundan!

Bu konuyu işlemeye devam etmek gerekir. Dedik ya, gün gelecek iktisat fakültelerinde okutulacak. Önemli bir konu..."

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