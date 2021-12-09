Dünya yazarı Aktaş: Cumhurbaşkanı Erdoğan fikir değiştirmediği sürece politika faizi bu ay da aşağı çekilecek; Hazine'nin borçlanma maliyeti artacak

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Hazine'nin yüzde 22,70 faizle borçlanmasına ilişkin olarak "Merkez'den 15'e al, Hazine'ye 22,70'e sat; şahane" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Aktaş, faiz indirimleriyle bankaların yüzde 15 faizle aldıkları parayı Hazine'ye yüzde 22,70'den borç verdiğine işaret etti.

Aktaş faiz indirimlerin devam edeceğini ve bunun aradaki makası daha da açacağını aktararak yazısında şöyle dedi:

"Bakmayın yabancı yatırımcılarla yapılan toplantıda Merkez Bankası Başkanı’nın “Faiz indirimi yapılmama olasılığı arttı” şeklindeki söylemine. Gerçi yalanlanmamış olsa da bu bilginin doğru olup olmadığı da meçhul.

Hem zaten Merkez Bankası Başkanı böyle söylemiş olsa bile bunun ne önemi var ki! Sanki faizle ilgili kararı Merkez Bankası veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan fikir değiştirmediği sürece politika faizi bu ay da aşağı çekilecek. Faiz muhtemelen yüzde 14’e indirilecek.

Diğer yandan da gerek güvensizliğin giderek artacak olması, gerekse Hazine’nin daha fazla kaynağa ihtiyaç duyması yüzünden borçlanma maliyeti artış gösterecek.

Bunun sonucunda da Merkez Bankası’nın fonlama maliye aşağı giderken Hazine’nin borçlanma faizi artacak ve şu an için iki oran arasında 7.70 puan düzeyinde oluşan fark daha da açılacak."