Dünya yazarı Aktaş: Birikimli hesaplama nedir bilmediği için aldığı zammı daha düşük açıklayan sendikacı olur mu?

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, köşesinde "Birikimli hesaplama nedir bilmediği için toplu sözleşmede aldığı zammı gerçeğinden daha düşük hesaplayıp açıklayan sendikacı olur mu?" diyerek Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ın toplu sözleşme sonrasında zam oranını yüzde 26 olarak açıklamasını değerlendirdi.

Aktaş," Memur sendikasının temsilcisisiniz. İşçinin bile kağıt üstünde var olan grev hakkını kullanabilecek durumda olmadığı bir ortamda, böyle bir hakkı dahi olmayan memur ve memur emeklileri için sözüm ona pazarlık ediyorsunuz. İstediğinizi alamıyorsunuz, bu da çok doğal. Ama bari verilen zam oranını doğru hesaplayın ve söyleyin!" diyerek yazısının ilgili bölümünde şöyle yazdı:

"Düşünebiliyor musunuz, masadan daha yüksek bir zam alarak kalkıyorsunuz ama matematik ve mantık bir araya gelmediği için siz daha düşük bir zam oranı açıklıyorsunuz.

Memur ve memur emeklilerine enflasyon farkları hariç altışar aylık dönemler için 2022’de yüzde 5+7, 2023’te yüzde 8+6 zam yapılacak.

Sendika başkanı bu dört oranı topluyor ve 'Zam yüzde 26' diyor. Başkanın gerçek zamdan haberi yok, olsa söylemez mi, çünkü gerçek oran daha yüksek.

Bu yıl aralıkta 1000 lira olan maaş yüzde 5 artırılarak 2022’nin ilk yarısında 1050 liraya, bu 1050 lira yüzde 7 artırılarak ikinci yarıda 1123.5 liraya; bu tutar 2023’ün ilk yarısında yüzde 8 zamla 1213.38 liraya, ikinci yarıda da yüzde 6 zamla 1286.18 liraya çıkacak. Yani zam oranı yüzde 26 değil, yüzde 28.6; ne var ki başkan bunu hesaplayamıyor!"

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